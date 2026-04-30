충남 우수 전통주 10개 선정…예산 쌀쌀이랑 막걸리 등
충남 지역 우수 전통주 10개 제품이 심사를 거쳐 선정됐다.
충남도와 충남경제진흥원은 ‘2026 충남술 톱텐(TOP10)’으로 예산 ‘쌀쌀이랑 생막걸리’ 등 10개 제품을 선정했다고 30일 밝혔다.
충남술 톱텐은 최근 품평회를 통해 32개 양조장이 출품한 42개 제품을 대상으로 전문가와 국민 심사위원 평가를 거쳐 뽑았다.
선정 제품은 예산 농업회사법인 주로주식회사 쌀쌀이랑 생막걸리, 천안 우쥬라익썸 주식회사 농업회사법인 ‘색조작주 흰 01’(탁주), 서천 한산모시양조장·자향소곡주·토박이소곡주 3개사의 한산소곡주 3개 제품(약·청주)이다.
천안 농업회사법인 두레양조 ‘두레앙샤인마스캇와인’(과실주), 예산 농업회사법인 예산사과와인주식회사 ‘추사 50’, 천안 농업회사법인 랩투보틀주식회사 ‘배로피어펙트 르네상스’, 천안 농업회사법인 주식회사 목천도가 ‘파동’, 당진 농업회사법인 신평양조장 주식회사 ‘고마소주40’ 등도 충남술 톱텐으로 이름을 올렸다.
쌀쌀이랑 생막걸리는 쌀의 단맛과 향, 은은한 산미가 조화를 이루고 있다. 색조작주 흰 01은 천안 쌀과 국산 밀로 만든 전통 누룩으로 빚은 뒤 장시간 저온 발효·숙성했다.
한산소곡주 3개 제품은 감미료 없이 찹쌀로 저온 발효하고, 장기간 숙성 과정을 통해 잡미를 줄였으며, 쌀의 단맛과 누룩의 쓴맛이 어우러진 독특한 맛으로 평가를 받았다.
두레앙샤인마스캇와인은 샤인머스켓 포도의 상쾌한 맛을 담고 있고, 추사 50은 색이나 향을 첨가하지 않고 사과만을 발효·증류한 술이다.
배로피어펙트 르네상스는 배 발효 증류 원액 특유의 향미와 질감을 담고 있고, 파동은 황금색을 띈 연갈색으로 목넘김이 부드럽다. 고마소주 40은 풍성한 향과 풍미로 대한민국 대표 고구마소주를 꿈꾸며 해외 시장을 넘보고 있다.
도는 선정된 제품에 대해 국내 박람회 참가 지원, 온라인 판촉 행사 등 유통·마케팅, 전통주 갤러리 전시 및 홍보 행사, 국내외 시장 진출 등을 지원할 예정이다. 또 ‘대한민국 우리술 품평회’ 등 전국 단위 품평회 대상 수상에 도전할 계획이다.
이한규 도 농촌재구조화과장은 “지역 농산물을 기반으로 뛰어난 품질과 이야기를 갖춘 제품들로, 충남술을 대표하게 될 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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