대구도시개발공-신용회복위 주거취약계층 지원 MOU
대구도시개발공사(정명섭 사장)는 최근 신용회복위원회와 지역사회 주거취약계층의 신용회복 및 경제적 자립 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 업무협약은 주거복지 사각지대에 놓인 취약계층의 체계적인 경제적 재기를 돕기 위해 마련됐다. 대구도시개발공사는 지난해 8월 ‘주거아웃리치’ 활동의 일환으로 입주환영식과 연계한 금융클래스를 시범 운영했으며 당시 확인된 실질적 금융 지원 수요를 바탕으로 올해 신용회복위원회와의 협력 범위를 공식적으로 확대했다.
이번 협약에 따라 양 기관은 정기적인 금융상담과 맞춤형 지원을 본격적으로 추진하며 주거 안정에 더해 금융 회복까지 연계하는 통합적 지원을 강화할 계획이다. 특히 채무조정, 신용관리 등 실질적인 금융 지원이 지속적으로 제공될 수 있도록 협력 기반을 공고히 할 예정이다.
정명섭 대구도시개발공사 사장은 “이번 업무협약은 단순한 금융상담을 넘어 입주자의 신용회복과 실질적인 재정 자립을 지원하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 주거취약계층의 안정적인 삶과 자립을 위해 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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