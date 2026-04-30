전남도, 앵커기업과 로봇산업 생태계 구축 본격 나서

강위원 부지사, 인공지능 기반 로봇 발전 강조



전남도-5개 로봇기업, 기술개발부터 협력체계 구축



지역 주력산업에 첨단 로봇기술 접목해 경쟁력 높이기로

강위원 전라남도 경제부지사가 29일 도청 서재필실에서 레인우로보틱스 이정호 대표, 두산로보틱스 김현수 상무, 뉴메로카 박종훈 대표, 클로봇 김창구 대표, 시즐 이지현 대표 등 로봇앵커기업과 전라남도 지능형 로봇산업 육성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 전남도 제공

전남도가 국내 대표 로봇 앵커기업들과 손잡고 산업현장 중심의 로봇산업 생태계 구축에 본격 나선다.



30일 전남도에 따르면 전날 전남도청 서재필실에서 열린 ‘지능형 로봇산업 육성을 위한 업무협약’에는 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카, 클로봇, 시즐 등 5개 국내 로봇기업 대표와 강위원 전남도 경제부지사가 참석해 전남 로봇산업 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.



이번 협약은 전남이 보유한 넓은 산업부지와 풍부한 전력·용수 등 우수한 인프라를 바탕으로, 조선·에너지·농수산 등 지역 주력산업에 첨단 로봇기술을 접목해 산업 경쟁력을 높이기 위한 것이다.



전남은 다양한 제조업 기반을 갖추고 있어 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇기술의 실증과 확산이 가능한 최적의 테스트베드로 평가받고 있다.



전남도와 5개 로봇기업은 이번 협약을 통해 기술개발, 실증, 사업화, 전문인력 양성 등 로봇산업 전 과정을 지원하는 전주기 협력체계를 구축한다.



또한 지능형 로봇 분야 정책과 신규 국책사업을 공동 기획하고, 개발된 로봇기술의 산업현장 적용과 보급 확대에도 힘을 모으기로 했다.



전남도는 앞으로 산업현장 로봇 실증사업 확대를 시작으로 유망 로봇기업 유치, 특화 클러스터 조성, AI·데이터 기반 로봇산업 고도화 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 지역 제조업의 생산성 향상과 산업재해 예방, 지역 산업구조 고도화에도 기여할 것으로 기대된다.



강위원 부지사는 “로봇산업은 인공지능이 현실 세계에서 인식·판단·행동으로 구현되는 피지컬 AI의 핵심 산업”이라며 “협약을 계기로 전남을 산업현장 중심의 로봇 활용 중심지로 도약시키겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도가 국내 대표 로봇 앵커기업들과 손잡고 산업현장 중심의 로봇산업 생태계 구축에 본격 나선다.30일 전남도에 따르면 전날 전남도청 서재필실에서 열린 ‘지능형 로봇산업 육성을 위한 업무협약’에는 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카, 클로봇, 시즐 등 5개 국내 로봇기업 대표와 강위원 전남도 경제부지사가 참석해 전남 로봇산업 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.이번 협약은 전남이 보유한 넓은 산업부지와 풍부한 전력·용수 등 우수한 인프라를 바탕으로, 조선·에너지·농수산 등 지역 주력산업에 첨단 로봇기술을 접목해 산업 경쟁력을 높이기 위한 것이다.전남은 다양한 제조업 기반을 갖추고 있어 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇기술의 실증과 확산이 가능한 최적의 테스트베드로 평가받고 있다.전남도와 5개 로봇기업은 이번 협약을 통해 기술개발, 실증, 사업화, 전문인력 양성 등 로봇산업 전 과정을 지원하는 전주기 협력체계를 구축한다.또한 지능형 로봇 분야 정책과 신규 국책사업을 공동 기획하고, 개발된 로봇기술의 산업현장 적용과 보급 확대에도 힘을 모으기로 했다.전남도는 앞으로 산업현장 로봇 실증사업 확대를 시작으로 유망 로봇기업 유치, 특화 클러스터 조성, AI·데이터 기반 로봇산업 고도화 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 지역 제조업의 생산성 향상과 산업재해 예방, 지역 산업구조 고도화에도 기여할 것으로 기대된다.강위원 부지사는 “로봇산업은 인공지능이 현실 세계에서 인식·판단·행동으로 구현되는 피지컬 AI의 핵심 산업”이라며 “협약을 계기로 전남을 산업현장 중심의 로봇 활용 중심지로 도약시키겠다”고 말했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지