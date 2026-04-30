2나노 전쟁 속 삼성 파운드리 ‘4나노의 재발견’

“성능·안정성 겸비, 현실적 선택지”

고객 맞춤 제품으로 선택지 확장

삼성전자 제공

성능과 수율 두 마리 토끼를 모두 잡은 ‘완성형 공정’으로 평가되고 있다.

4나노 공정에 데이터 병목 현상을 막는 특수 스택을 추가해 저항·정전용량(RC) 지연을 약 26% 개선했다. 여기에 공정 성숙도도 높아지며

미국 대형 업체가 4나노로 제작한 AI 전용 언어처리장치(LPU) 제품이 올해 하반기 양산될 예정이다. 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 베이스다이와 차량용 반도체, 차세대 통신 칩에도 4나노 공정이 활용되고 있다.