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[속보] 코스피, 장중 최고치 경신…6740선 돌파

입력:2026-04-30 09:12
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코스피, 장중 최고치 경신…6740선 돌파

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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