시사 전체기사 [속보] 코스피, 장중 최고치 경신…6740선 돌파 입력:2026-04-30 09:12 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 국민일보DB코스피, 장중 최고치 경신…6740선 돌파한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1155 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 2 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다” 2 鄭 “집값 吳가 올려놔” 吳 “정부가 시장교란”… 부동산 격돌 3 반대 증언 쏟아졌는데도… 與, ‘조작기소 특검’ 강행 4 李대통령 “외교분야 자해적 행위 있어…공적 입장 가져야” 5 당으로 출근한 하정우·전은수… 하 “부산 사나이 일 대충 안해” 해당분야별 기사 더보기 1 경력 없어도 ‘월 60만원’ 구직 수당… 청년뉴딜 10만명 지원 2 [속보] 삼성전자 1분기 영업익 57.2조…반도체만 53.7조 3 풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다 4 총파업 예고하더니… 동남아로 휴가 떠난 삼전 노조위원장 5 ‘스페이스X發’ 우주ETF는 수익률 뚝↓… ‘젠슨황發’ 광통신주, 광속 하락 해당분야별 기사 더보기 1 어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원 2 ‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것” 3 러브버그 전쟁 또 시작?…벌써 계양산엔 유충 ‘우글우글’ 4 “칭얼대서”… 8개월 아들 리모컨으로 폭행 숨지게 한 친모 5 최대 248만원… 이재명표 ‘공정수당’ 준다 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, “이란 농축 우라늄 맡겠다”는 푸틴에게 “우크라 전쟁이나 끝내라” 2 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 3 “비혼 여성 암 발병률, 결혼한 여성 보다 83%나 높아” 4 “유권자 명부 내놔” 트럼프 ‘전방위 정보수집’ 또 제동 5 “이란 잃고 싶지 않은 중국이… 미·중 정상회담에서 중재를” 해당분야별 기사 더보기 1 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 2 쇼박스, 상반기 ‘왕사남’ 등 3편으로 2000만 관객 돌파 3 현실감 더했다지만… 사라진 판타지만큼 매력 잃은 속편 4 ‘꽃잎’ ‘비정성시’ 재개봉… 스크린에 다시 오르는 비극의 역사 5 변해버린 미란다…판타지 대신 현실감 더한 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 해당분야별 기사 더보기 1 “꿀잠 위해서라면”… 숙면 비용 안 아끼는 ‘슬립맥싱’ 열풍 2 한복 디자이너 김영진 “내가 공연 의상을 놓지 못하는 이유는요” 3 쇼핑하다 노래하고, 감성카페로… 무신사가 세운 ‘MZ 패션 놀이터’ 4 경북 영덕의 산·들·계곡… 여덟 개 뿔 넘어 일곱 보석 찾는다 5 “기계 맛도 아름답죠”… 마우스로 움직이는 도형들의 춤 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “칭얼대서”… 8개월 아들 리모컨으로 폭행 숨지게 한 친모 트럼프, “이란 농축 우라늄 맡겠다”는 푸틴에게 “우크라 전쟁이나 끝내라” 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 경력 없어도 ‘월 60만원’ 구직 수당… 청년뉴딜 10만명 지원 어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원 ‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것” 최대 248만원… 이재명표 ‘공정수당’ 준다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요