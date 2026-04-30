경기도, 중소기업 노동자 1861명에 복지비 40만원 지급

화성 등 5개 시·군 대상

경기공동근로복지기금 활용

복지비 지급은 대기업에 비해 턱없이 부족한 중소기업의 복지 격차를 줄이기 위한 정책으로 참여기업 노동자에게 노동절, 설, 추석에 40만원씩 연 120만원을 지원한다.