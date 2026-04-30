美 연준 3연속 금리동결에 한은도 고민…5월 동결에 무게
올 하반기 금리 인상 가능성
미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 3회 연속 동결하면서 한국은행 금융통화위원회도 다음 달 기준금리를 현 수준에서 유지할 가능성에 무게가 실리고 있다. 다만 미국의 매파적 기조와 국내 성장률 반등, 유가발 물가 불안이 맞물리며 하반기 금리 인상 가능성도 거론된다.
30일 한국은행 뉴욕사무소에 따르면 연준은 28~29일(현지시간) 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 정책금리 목표 범위를 연 3.50~3.75%로 동결했다. 지난해 12월 이후 세 번째 동결이다.
이번 결정에서는 4명의 소수의견이 나왔다. 스티븐 마이런 이사는 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하를 주장했다. 베스 해맥 클리블랜드·닐 카시카리 미니애폴리스·로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 등은 동결에 찬성하면서도 정책결정문 내 ‘완화 편향’ 문구에 반대했다. 4명 동시 소수의견은 1992년 10월 이후 약 34년 만이다.
연준은 정책결정문에서 인플레이션 표현을 기존 ‘다소 높은 수준’에서 ‘높은 수준’으로 강화했다. 중동 사태가 경제 전망에 높은 불확실성을 초래하고 있다는 문구도 새로 포함했다. 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 “에너지 가격이 아직 정점에 도달하지 않았다”며 금리 인하 논의에는 신중한 태도를 보였다.
주요 투자은행들은 이번 회의를 대체로 매파적으로 평가했다. 골드만삭스는 “완화 편향 문구에 대한 3명의 소수의견은 예상 밖”이라고 진단했다. 씨티는 “일부 위원들의 금리 인상 기준이 낮아졌음을 시사한다”고 분석했다. FOMC 직후 연내 금리 인하 기대가 줄면서 미 국채금리는 상승하고 달러화는 강세를 보였다.
한은도 30일 오전 유상대 부총재 주재로 ‘시장상황 점검회의’를 열고 미 FOMC 회의결과가 국내 금융‧외환시장에 미칠 영향을 점검했다.
유 부총재는 “FOMC 회의에서 연준 내부의 의견이 상당폭 나뉘고 유가 상승에 따른 인플레이션이 강조되면서 차기 연준의장 취임 이후 미국 통화정책 경로의 불확실성은 더욱 높아진 것으로 평가된다”며 “대내외 리스크 요인의 전개양상과 이에 따른 금융·경제 영향을 면밀히 점검하고 필요시 적기 대응해 나가겠다”고 강조했다.
연준의 동결 결정에 따라 한은 금통위도 다음 달 28일 통화정책방향 결정회의에서 기준금리를 연 3.50%로 유지할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 중동 정세에 따른 경기 하방 압력과 물가 상방 압력이 동시에 커진 만큼 당장 방향을 바꾸기보다 관망 기조를 유지할 것이라는 분석이다.
국내 물가도 여전히 불안하다. 3월 소비자물가는 전년 동월 대비 2.2% 올랐고, 국제유가 급등 영향으로 석유류 가격은 9.9% 상승했다. 생산자물가지수도 전월보다 1.6% 오르며 인플레이션 압력을 키웠다. 반면 소비자심리지수는 전월보다 5.1포인트 하락해 경기 위축 우려를 반영했다.
변수는 성장률이다. 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률 속보치가 1.7%를 기록하며 한은 전망치 0.9%를 크게 웃돌았다. 반도체 수출 호조가 성장을 이끌면서 주요 외국계 투자은행들은 올해 한국 성장률 전망치를 잇달아 상향 조정했다. 정부의 26조2000억원 규모 추가경정예산도 경기 부양 요인으로 작용할 전망이다.
5월 회의가 신현송 신임 한은 총재의 첫 금통위라는 점도 주목된다. 신 총재는 인사청문회에서 유가 충격에 따른 물가 관리의 중요성을 강조하며 비교적 매파적 성향을 드러냈다.
특히 한은이 다음 달 수정 경제전망에서 성장률 전망치를 상향 조정할 경우, 하반기 금리 인상 논의가 본격화할 수 있다는 전망이 나온다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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