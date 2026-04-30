전국 하나로마트 60곳서 경북사과 최대 19% 할인 판매

5월 1일부터 5일까지 ‘힘내라! 대한민국! 데일리 경북사과 특별전’ 개최

경북 안동시 길안면 현하리 김재헌씨 과수원에서 수확한 사과. 국민DB

경북도는 중동 사태 등 대외 경제 불안으로 위축된 소비심리 회복과 장바구니 물가 부담 완화를 위해 5월 1일부터 5일까지 ‘힘내라! 대한민국! 데일리 경북사과 특별전’을 개최한다고 30일 밝혔다.



경상북도 과수통합브랜드 ‘데일리(daily)’는 사과, 복숭아, 포도, 자두 등 도내에서 생산되는 우수 과일을 엄격히 선별해 전국에 공급하며 소비자들의 신뢰를 얻고 있다.



이번 특별전은 전국 주요 하나로마트 60개소에서 동시에 진행되며 총 90톤 규모의 데일리 사과를 공급해 최대 19% 할인 판매한다. 농협유통 양재·창동점 등 핵심 거점 매장 10개소를 중심으로 집중 홍보를 추진한다.



행사에 앞서 이날 오후 3시 하나로마트 달성점(대구 달성군 소재)에서 경북도 농축산유통국장 등이 참석하는 사전행사를 열고 특별전의 시작을 알린다.



행사에는 대경사과원예농협, 영주농협, 문경농협, 풍기농협 등 주요 산지 조직이 참여한다. 이번 판촉은 덤 물량 지원을 통한 가격 인하 방식으로 진행돼 소비자 체감 혜택을 높일 계획이다.



경북도는 이번 행사를 통해 소비자에게는 체감 물가 부담 완화 효과를, 산지에는 물량 조기 소진을 통한 수급 안정 효과를 동시에 거둘 것으로 기대하고 있다. 아울러 전국 단위 판촉을 통해 ‘데일리’ 브랜드 인지도를 높이고 유통 경쟁력을 강화한다는 방침이다.



경상북도 과수통합브랜드 ‘daily’에 대한 더 자세한 정보와 최신 소식은 공식 홈페이지(https://데일리.kr)와 인스타그램(daily.kr)에서 확인할 수 있다.



박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이번 특별전은 어려운 경제 여건 속에서 소비자의 장바구니 부담을 덜고 농가에는 안정적인 판로를 제공하기 위한 행사”라며 “앞으로도 시장 상황에 맞춘 선제적인 소비 촉진 정책을 지속 추진해 경북 과수 산업 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



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