삼성전자가 올해 1분기 반도체 사업으로만 53조7000억원의 영업이익을 거뒀다.
코스피 상장사 삼성전자는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 57조2328억원으로 지난해 동기보다 756.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.
이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 45조6633억원을 25.3% 상회했다.
매출은 133조8734억원으로 작년 동기 대비 69.2% 증가했다. 순이익은 47조2253억원으로 474.3% 늘었다.
매출과 영업익 모두 분기 기준 역대 최대로, 이전 분기 달성한 매출 93조8374억원, 영업익 20조737억원 신기록을 연이어 경신한 것이다.
삼성전자는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 매출 81조7000억원, 영업이익 53조7000억원으로 전사 실적을 견인했다.
완제품(세트) 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 매출 52조7000억원, 영업이익 3조원으로 집계됐다.
삼성디스플레이의 매출과 영업익은 각각 6조7000억원, 4000억원이었다.
하만은 매출 3조8000억원, 영업이익 2000억원을 기록했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 삼성전자 1분기 영업익 57.2조…반도체만 53.7조
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