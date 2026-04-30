경기신보, ‘온(ON)다! 팝업스토어’ 남양주서 시작
경기신용보증재단은 29일 현장ON·공감ON·정책ON ‘온(ON)다! 팝업스토어’라는 명칭으로 찾아가는 31개 시·군 릴레이 간담회 첫 일정을 남양주시에서 진행했다고 밝혔다.
지방선거 이후 민선 교체기에 정책지원 공백을 최소화하고 도내 시·군 현장의 목소리를 선제적으로 정책과제에 반영하기 위해서다.
이번 릴레이 간담회는 고금리·고물가 장기화와 대외 불확실성 확대로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 경영 현장을 직접 살피고, 지역별 산업 여건과 정책 수요를 보다 면밀히 파악하기 위해 마련됐다는 게 경기신보의 설명이다.
경기신보는 도내 31개 시·군을 순차적으로 방문해 현장의 애로사항을 청취하고, 이를 바탕으로 도민이 체감할 수 있는 실효성 높은 정책과제를 선제적으로 발굴해 나갈 계획이다.
특히 단순한 의견 청취를 넘어, 지역 현장의 수요를 보증지원 정책과 유기적으로 연계하고 시군과의 협력을 강화하는 경기도형 금융 플랫폼 구축의 일환으로 추진된다.
간담회에서 경기신보는 ‘2025 경기도 소상공인 백서’를 바탕으로 주요 정책 방향과 지원사업을 공유하고, 지역 기업들이 현장에서 겪는 경영 애로와 제도 개선 의견을 청취했다.
경기신보는 남양주시를 시작으로 온(ON)다! 팝업스토어를 본격 추진하고, 의정부시·안양시·평택시 등으로 릴레이 간담회를 이어간다. 향후 도내 31개 시·군을 순차적으로 방문하며 지역별 현장 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 정책지원의 실효성과 현장 체감도를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.
시석중 경기신보 이사장은 “좋은 정책은 누군가 대신 만들어 주는 것이 아니라, 현장과 정책기관이 함께 만들어 갈 때 비로소 완성된다고 생각한다”며 “경기신보는 기존의 공급자 중심 정책 설계에서 벗어나 현장 수요자 중심으로 정책 패러다임을 전환하고, 31개 시·군을 직접 찾아 현장의 목소리를 세심하게 듣겠다”고 강조했다. 이어 “이를 정책과 지원사업에 충실히 반영해 민선 교체기에도 정책지원 공백이 없도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
남양주=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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