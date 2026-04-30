화물연대-BGF로지스, 연기됐던 조인식 오전 11시 합의

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)와 BGF로지스가 세부 사항 조율 지체로 잠정 합의 하루를 넘겨 단체합의서에 각각 서명한다.

화물연대가 28일 오전 CU진천허브센터 앞에서 사측인 BGF로지스를 규탄하는 집회를 하고 있다. 연합