민주노총 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)와 BGF로지스가 세부 사항 조율 지체로 잠정 합의 하루를 넘겨 단체합의서에 각각 서명한다.
화물연대와 BGF로지스는 30일 오전 11시 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 한다고 밝혔다.
당초 양측은 지난 29일 새벽 단체합의서 체결에 잠정 합의했고, 29일 오전 11시에 조인식을 한다는 일정을 공개했다.
그러나 이후 세부 문구 조율 과정이 늦어지며 예정된 시간에 조인식을 열지 못하고 조인식 시점을 계속 늦추며 합의를 시도했다.
양측은 운송료 인상과 휴무 확대 등 실무적 조건에 잠정 합의했다.
그러나 지난 20일 사고로 숨진 조합원의 명예 회복과 관련한 구체적 표현을 두고 양측이 입장차를 보이면서 단체합의서 조인이 늦어진 것으로 알려졌다.
양측은 이후 관련 논의를 계속하다 30일 0시를 넘겨 단체합의서 조인식 일정에 합의했다.
이번 사태는 지난 20일 진주 CU 물류센터 앞 집회 현장에서 발생한 조합원 사망사고로 촉발됐다.
노사는 지난 22일 첫 상견례 이후 총 5차례에 걸친 교섭을 벌여왔으며, 김영훈 고용노동부 장관이 직접 현장을 찾아 중재에 나섰다.
조인식이 하루 미뤄지며 진주 CU 물류센터 봉쇄 해제와 화물차주들의 현장 복귀 시점도 차례로 늦어졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
화물연대-BGF로지스, 연기됐던 조인식 오전 11시 합의
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사