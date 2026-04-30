“비혼 여성 암 발병률, 결혼한 여성 보다 83%나 높아”

29일 미 월스트리트저널 보도에 따르면

400만 건이 넘는 미국 암 발병 케이스를 조사해보니 한 번도 결혼한 적이 없는 남성의 암 발병률이 결혼한 남성보다 약 68% 높은 것으로 나왔다.

결혼한 적이 없는 여성은 한층 더 심해 거의 83%나 높았다.

이는 의학지 ‘암연구 커뮤니케이션(Cancer Research Communications)’에 최근 게재된 연구 논문 내용이다.