결혼한 사람이 결혼한 적 없는 사람들보다 암 발병률이 현저히 낮다는 연구 결과가 나왔다.
29일 미 월스트리트저널 보도에 따르면 400만 건이 넘는 미국 암 발병 케이스를 조사해보니 한 번도 결혼한 적이 없는 남성의 암 발병률이 결혼한 남성보다 약 68% 높은 것으로 나왔다. 결혼한 적이 없는 여성은 한층 더 심해 거의 83%나 높았다.
이는 의학지 ‘암연구 커뮤니케이션(Cancer Research Communications)’에 최근 게재된 연구 논문 내용이다.
결혼한 성인들은 보다 확실한 경제적 안정과 더 좋은 지원 시스템을 가지는 경향이 있으며 치료 조치를 더 잘 지킬 가능성이 있다고 공동저자인 마이애미 의과대 암센터의 파울로 니네이로 피부과 교수는 말했다.
이전의 연구에서도 결혼한 사람은 암 유병 진단을 보다 조기에 받는 경향이 있고 또 치료후 생존율이 더 낫다는 결과가 나왔다.
이번 연구는 미국 12개 주에 걸쳐 2015년부터 2022년까지 1억 명 이상의 30세 이상 성인들에 관해 수집된 데이터를 들여다본 것이다. 약 20%가 결혼하지 않는 비혼이었다.
연구진은 결혼 여부 그리고 성별과 인종별로 암 비율을 비교했다. 이때 확연하게 드러나는 사항 중 몇몇은 감염에 연관된 예방가능 암 이나 흡연과 음주와 같은 생활습관과 연관된 암에서 찾아졌다.
결혼하지 않는 비혼 남성은 항문암 비율이 5배 컸다. 비혼의 여성은 자궁경부암 비율이 3배 컸다. 이 두 종류의 암은 모두 성병으로 전염되는 사람유두종바이러스(HPV) 감염, 혹은 인유두종 바이러스 감염증과 연관되어 있어 결혼자 대비 유병 비율의 큰 차이는 성적 관계의 노출이나 상대 선별의 상이함을 반영한 것일 수 있다.
결혼한 사람은 담배 흡연과 술 음주를 덜 하고 보다 안정된 성적 및 생식적 관계를 가지는 경향이 있는데 이것들은 모두 암 위험 요인들이라고 피네이로 교수는 말한다.
결혼한 사람은 또 예방관리를 실제로 할 가능성이 더 높다.
물론 이 구분과 연결이 그대로 백퍼센트 들어맞는 것은 아니다. 폭력과 학대의 결혼 가정도 흔하고 또 결혼이 줄 수 있는 지원 시스템을 스스로 갖춘 비혼자도 많다는 것이다.
그럼에도 피네이로 교수는 결론적으로 자신은 ‘파트너가 짝에게 담배를 너무 피운다 술을 너무 마신다 혹은 잠을 충분히 안 잔다 운동을 안 한다고 말하는 것 등’ 결혼과 함께 오는 어떤 타협과 절충이 건강한 결과로 이어지는 경향이 있다고 생각한다고 말했다.
그는 “이런 종류의 미세한(마이크로) 간섭(개입)이 수십 년 뒤에 어떤 큰 도움으로 나타날 수 있다”고 주장했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“비혼 여성 암 발병률, 결혼한 여성 보다 83%나 높아”
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