트럼프 ‘흔들기’에도 …“연준 이사로 남겠다” 파월 의장 ‘결기’
파월 “의장 임기 후에도 일정 기간 이사로 재직”
의장 임기 만료 후에도 이사직 유지는 1948년 이후 처음
제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 29일(현지시간) 의장 임기 이후에도 이사로 연준에 남아있겠다고 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령이 금리 인하를 압박하는 등 중앙은행의 독립성을 흔드는 것에 맞서겠다는 뜻을 밝힌 것이다.
파월 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결한 뒤 기자회견에서 “5월 15일 의장 임기가 끝난 이후에도 일정 기간 동안 이사로 계속 재직할 것”이라고 말했다. 그는 최장 2028년 1월까지 연준 이사로 재직하며 의결권을 행사할 수 있다. 후임자인 케빈 워시 의장 지명자에 대한 상원 은행위원회 인준안은 이날 가결됐으며 상원 전체회의 표결을 거치면 인준이 확정된다.
파월의 결정은 그동안 연준 의장들이 후임자가 취임하면 연준을 떠나던 관례와는 배치된다. 그는 이같은 결정 배경에 대해 연준에 대한 정치적 공격을 거론했다. 그는 “이런 공격들이 연준이라는 기관을 약화시키고 있으며 국민에게 가장 중요한 것, 즉 정치적 요소를 고려하지 않고 통화정책을 수행할 수 있는 능력을 위협하고 있다고 우려한다”고 말했다. 그러면서도 “이사로 있는 동안에는 조용히 지낼 계획”이라고 덧붙였다.
뉴욕타임스는 “연준 의장이 임기 만료 후에도 자리를 지킨 가장 최근 사례는 1948년으로 당시 마리너 에클스가 3년 동안 이사로 재직한 것”이라며 “파월 의장에게 현재 상황은 그가 전통을 깨고 임기를 연장해야 할 필요성을 요구했다”고 전했다.
트럼프는 2기 취임 이후 파월 의장에게 금리 인하를 압박하며 ‘미스터 투 레이트(너무 늦는 남자)’라고 조롱해왔다. 연준 ‘흔들기’도 본격화됐다. 트럼프는 워싱턴DC에 있는 연준 청사 개보수 비용이 부풀려졌다며 지난해 7월에 연준 청사를 방문했다. 트럼프는 민주당 정부에서 임명된 리사 쿡 연준 이사에 대해 주택담보대출 사기 정황이 포착됐다는 이유로 전격 해임을 통보했다. 대법원은 현재 쿡 이사가 트럼프를 상대로 제기한 소송을 심리 중이다.
법무부는 급기야 파월 의장에 대한 수사도 개시했다. 파월 의장은 지난 1월 11일 “연준 청사 개보수에 대한 지난해 6월 의회 증언과 관련해 법무부로부터 대배심 소환장과 형사 기소 위협을 받았다”며 “형사 기소 위협은 연준이 대통령의 선호를 따르기보다 공공의 이익에 가장 부합한다고 판단되는 방향에 따라 금리를 결정해 왔기 때문에 발생한 결과”라고 비판했다. 법무부는 논란 끝에 지난 24일 파월 의장에 대한 수사를 중단하겠다고 했지만, 그는 연준 독립성을 위해 당분간 이사직을 유지하겠다는 뜻을 밝힌 것이다. 트럼프와 가까운 제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장은 언제든지 파월 의장에 대한 수사를 재개할 수 있다는 입장이다.
파월 의장은 법무부 수사가 “확실하고 투명하게 완전히 마무리될 때에만 연준을 떠나겠다”며 “나는 그때를 기다리고 있다. 그리고 적절하다고 판단될 때 떠날 것”이라고 말했다. 트럼프는 파월 의장이 의장 임기가 끝난 뒤에도 이사직에서 사임하지 않으면 해임하겠다고 위협한 바 있어 향후 충돌 재발 우려가 크다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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