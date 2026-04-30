트럼프 ‘흔들기’에도 …“연준 이사로 남겠다” 파월 의장 ‘결기’

파월 “의장 임기 후에도 일정 기간 이사로 재직”

의장 임기 만료 후에도 이사직 유지는 1948년 이후 처음

제롬 파월 미 연장준비제도 의장이 29일(현지시간) 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

며 “파월 의장에게 현재 상황은 그가 전통을 깨고 임기를 연장해야 할 필요성을 요구했다”고 전했다.

워싱턴DC에 있는 연준 청사 개보수 비용이 부풀려졌다며 지난해 7월에 연준 청사를 방문했다. 트럼프는 민주당 정부에서 임명된 리사 쿡 연준 이사에 대해 주택담보대출 사기 정황이 포착됐다는 이유로 전격 해임을 통보했다. 대법원은 현재 쿡 이사가 트럼프를 상대로 제기한 소송을 심리 중이다.