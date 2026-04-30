“이란전쟁으로 인플레 우려”… 미 연준, 3연속 금리동결

제롬 파월 미국 연방준비제도 의장. 로이터연합

연준은 금리 동결 배경과 관련해 “인플레이션은 높은 수준이며, 이는 부분적으로 최근 글로벌 에너지 가격 상승을 반영한 것”이라며 “중동 지역의 정세 변화는 경제 전망에 대한 높은 불확실성을 초래하고 있다”고 밝혔다.