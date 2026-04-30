트럼프, “이란 농축 우라늄 맡겠다”는 푸틴에게 “우크라 전쟁이나 끝내라”
도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 통화에서 이란의 농축 우라늄 비축분을 러시아가 보관할 수 있다는 제안을 받았다고 밝혔다. 러시아가 발발 두 달이 된 이란 전쟁에 중재 역할을 하겠다는 입장을 밝힌 것이지만 트럼프는 사실상 거절 의사를 밝힌 것으로 해석된다.
트럼프는 이날 백악관에서 기자들을 만나 “그는 ‘우리가 그 우라늄 농축분을 확보하는 데 도움을 줄 수 있다면 참여하고 싶다’고 내게 말했다”며 “나는 ‘차라리 우크라이나와의 전쟁을 끝내는 데 참여해주면 좋겠다’고 말했다. 나한테는 그게 더 중요할 것 같다”고 말했다.
트럼프는 다만 푸틴과 “매우 좋은 대화를 나눴다”며 이란 전쟁에 대해서도 “비교적 빨리 해결책을 마련할 수 있을 것 같다”고 말했다. 이어 “‘나를 도와주기 전에 먼저 당신의 전쟁(우크라이나 전쟁)을 끝내고 싶다’고 말했다”고 전했다.
트럼프는 이란 해상 봉쇄 외에 추가 공습이 필요한지 질문받자 “모르겠다. 우리는 협상을 진행 중이다”라고 말했다. 이어 “그들은 많이 진전해 왔다. 문제는 그들이 충분히 더 나아갈 것인지 여부”라며 “현재로서는 그들이 핵무기를 보유하지 않겠다는 데 동의하지 않는 한 결코 합의는 없을 것”이라고 말했다. 그러면서 해상 봉쇄에 대해 “천재적인 조치”라고 말했다.
트럼프는 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 중 어떤 전쟁이 먼저 끝날 것 같으냐는 질의에는 “흥미로운 질문이다. 잘 모르겠다. 어쩌면 두 전쟁은 비슷한 타임테이블에 놓여 있다”고 했다. 그러면서 “그들(이란)의 경제는 붕괴 중이다”며 “그들의 화폐, 이름조차 없는 화폐는 가치가 없다. 그들은 전례 없는 인플레이션을 겪고 있다”고 주장했다.
트럼프는 아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+(OPEC과 러시아 등 주요 산유국 10개국의 연대체)에서 1일부터 탈퇴하겠다고 밝힌 것에 대해서는 “궁극적으로 휘발유 가격을 낮추고, 유가를 낮추고 모든 물가를 안정시키는데 좋은 일이라고 생각한다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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