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강훈식, 카타르 국무 장관 접견…“에너지 넘어 AI 등 첨단 산업 투자 협력”

입력:2026-04-29 22:25
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강훈식 대통령비서실장과 아흐메드 빈 모함마드 알-사예드 카타르 대외무역 국무장관. 강훈식 대통령비서실장 페이스북

강훈식 대통령 비서실장이 카타르 고위급 인사를 만나 에너지 중심 협력을 첨단 산업 투자로 확장하는 방안을 논의했다.

강 비서실장은 29일 자신의 SNS에 “천연가스 수출입과 액화천연가스(LNG) 운반선 발주를 중심으로 이어져 온 양국 관계를 AI·반도체·바이오 등 첨단산업 분야 투자 협력으로 확대해 나가자는데 뜻을 함께했다”며 아흐메드 빈 모하메드 알 사예드 대외무역 국무장관을 만났다고 밝혔다.

이번 면담은 지난 13일 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕 예방 이후 약 2주 만에 이뤄졌다. 강 비서실장은 “당시 타밈 국왕께 그간 에너지 분야를 중심으로 한 양국 간 협력을 인공지능(AI) 등 첨단 산업 분야 투자로 확대해야 할 시점이라고 했더니, 타밈 국왕은 대표단을 바로 보내겠다고 약속했다”며 “실제로 2주 만에 알 사예드 국무장관을 필두로 (카타르) 통상산업부, 통신정보기술부, 국부펀드 등을 포함한 대규모 대표단이 방한했다”고 설명했다.

그러면서 “알 사예드 장관은 투자 결정에 있어 기업을 직접 만나 보는 것이 가장 중요하다며 이번 방한 중 많은 첨단기술 기업과의 만남 기회를 만들어 준 한국 정부에 감사의 뜻을 표했다”며 “한국 투자에 조금이라도 어려움이 있으면 최우선으로 나서서 해결할 테니 언제든지 연락해 달라고 했다”고 밝혔다.

강훈식 대통령비서실장이 카타르 대표단과 청와대에서 회의를 진행하는 모습. 강훈식 대통령비서실장 페이스북

이어 “카타르 대표단으로 함께 온 투자펀드 관계자들은 투자 대상 기업 관계자들과 세부 협의를 연이어 진행하고 있다고 한다”며 “조만간 양국이 윈윈(win-win) 할 수 있는 투자협력 사례가 도출 될 수 있을 것으로 기대된다”고 강조했다. 또 “타밈 국왕은 중동 정세가 안정되는 대로 한국을 가장 먼저 방문하겠다는 뜻을 전했다”며 “이번 방한이 풍성한 성과로 이어질 수 있도록 카타르 정부와 긴밀히 소통해 나가겠다”고 덧붙였다.

강 비서실장은 이른바 ‘원유 대사’로 불리며 중동 국가들과의 방산·에너지·투자 협력 외교를 총괄하고 있다. 최근 강 비서실장은 카자흐스탄·오만·사우디를 방문한 결과 “원유 수급은 사우디아라비아 2399만 배럴, 아랍에미리트(UAE) 1600만 배럴을 호르무즈 해협을 거치지 않는 대체 항로로 들여오기로 했다”고 밝혔다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

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