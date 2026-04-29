강훈식, 카타르 국무 장관 접견…“에너지 넘어 AI 등 첨단 산업 투자 협력”
강훈식 대통령 비서실장이 카타르 고위급 인사를 만나 에너지 중심 협력을 첨단 산업 투자로 확장하는 방안을 논의했다.
강 비서실장은 29일 자신의 SNS에 “천연가스 수출입과 액화천연가스(LNG) 운반선 발주를 중심으로 이어져 온 양국 관계를 AI·반도체·바이오 등 첨단산업 분야 투자 협력으로 확대해 나가자는데 뜻을 함께했다”며 아흐메드 빈 모하메드 알 사예드 대외무역 국무장관을 만났다고 밝혔다.
이번 면담은 지난 13일 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕 예방 이후 약 2주 만에 이뤄졌다. 강 비서실장은 “당시 타밈 국왕께 그간 에너지 분야를 중심으로 한 양국 간 협력을 인공지능(AI) 등 첨단 산업 분야 투자로 확대해야 할 시점이라고 했더니, 타밈 국왕은 대표단을 바로 보내겠다고 약속했다”며 “실제로 2주 만에 알 사예드 국무장관을 필두로 (카타르) 통상산업부, 통신정보기술부, 국부펀드 등을 포함한 대규모 대표단이 방한했다”고 설명했다.
그러면서 “알 사예드 장관은 투자 결정에 있어 기업을 직접 만나 보는 것이 가장 중요하다며 이번 방한 중 많은 첨단기술 기업과의 만남 기회를 만들어 준 한국 정부에 감사의 뜻을 표했다”며 “한국 투자에 조금이라도 어려움이 있으면 최우선으로 나서서 해결할 테니 언제든지 연락해 달라고 했다”고 밝혔다.
이어 “카타르 대표단으로 함께 온 투자펀드 관계자들은 투자 대상 기업 관계자들과 세부 협의를 연이어 진행하고 있다고 한다”며 “조만간 양국이 윈윈(win-win) 할 수 있는 투자협력 사례가 도출 될 수 있을 것으로 기대된다”고 강조했다. 또 “타밈 국왕은 중동 정세가 안정되는 대로 한국을 가장 먼저 방문하겠다는 뜻을 전했다”며 “이번 방한이 풍성한 성과로 이어질 수 있도록 카타르 정부와 긴밀히 소통해 나가겠다”고 덧붙였다.
강 비서실장은 이른바 ‘원유 대사’로 불리며 중동 국가들과의 방산·에너지·투자 협력 외교를 총괄하고 있다. 최근 강 비서실장은 카자흐스탄·오만·사우디를 방문한 결과 “원유 수급은 사우디아라비아 2399만 배럴, 아랍에미리트(UAE) 1600만 배럴을 호르무즈 해협을 거치지 않는 대체 항로로 들여오기로 했다”고 밝혔다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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