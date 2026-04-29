강훈식, 카타르 국무 장관 접견…“에너지 넘어 AI 등 첨단 산업 투자 협력”

강훈식 대통령비서실장과 아흐메드 빈 모함마드 알-사예드 카타르 대외무역 국무장관. 강훈식 대통령비서실장 페이스북

알 사예드 장관은 투자 결정에 있어 기업을 직접 만나 보는 것이 가장 중요하다며 이번 방한 중 많은 첨단기술 기업과의 만남 기회를 만들어 준 한국 정부에 감사의 뜻을 표했다”며 “한국 투자에 조금이라도 어려움이 있으면 최우선으로 나서서 해결할 테니 언제든지 연락해 달라고 했다”고 밝혔다.

강훈식 대통령비서실장이 카타르 대표단과 청와대에서 회의를 진행하는 모습. 강훈식 대통령비서실장 페이스북

고 밝혔다.