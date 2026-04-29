“참사 목격자도 지원” 생명안전기본법…세월호 12년 만에 행안위 통과
세월호 참사 발생 12년 만에 유가족의 숙원인 생명안전기본법이 국회 상임위원회 문턱을 넘었다. 세월호 참사 이후 반복된 재난 대응 논란 속에서 ‘국가의 생명 보호 책임’을 법으로 명문화하는 첫 시도라는 점에서 상징성이 크다는 평가다.
국회 행정안전위원회는 29일 법안심사소위와 전체회의를 연달아 열고 생명안전기본법을 의결했다. 전체회의 표결에서는 재적 위원 가운데 주호영 의원이 유일하게 반대표를 던졌다. 해당 법안이 처음 발의된 지 약 6년 6개월 만이다. 더불어민주당은 다음달 7일 본회의에서 처리한다는 방침이다.
22대 국회에서는 박주민 더불어민주당 의원, 용혜인 의원, 한창민 의원이 각각 대표 발의했다. 박 의원은 자신의 페이스북에 “생명이 무엇보다 우선이라는 상식을 법에 새기기 위해 너무 많은 눈물과 시간이 필요했다”며 “법사위, 본회의까지 끝까지 마무리하겠다”고 밝혔다. 용 의원도 “지난 1년간 행정안전부와 시민사회와 함께 수정안 마련에 매진했다”며 “심사 과정에서도 그간의 합의 내용이 충분히 존중됐다”고 평가했다.
법안은 성별·연령 등에 관계없이 안전사고 위험으로부터 생명·신체·재산을 보호받을 권리인 ‘안전권’을 명시하고, 사고 발생 시 피해자의 권리와 국가의 안전 보장 의무를 규정했다. 특히 피해자 범위에 목격자까지 포함해 지원할 수 있도록 한 점이 특징이다. 피해자는 신속하고 적절한 구조를 받을 권리, 재난 대응 전 과정에 참여할 권리, 정확한 정보를 제공받을 권리와 인도적 처우를 받을 권리도 명시됐다.
아울러 정부는 5년마다 안전권 보장을 위한 종합계획을 수립해야 하며, 안전약자 특성을 고려한 대피 및 지원 대책을 마련하도록 했다. 안전사고 추모에 필요한 시책을 시행하는 것도 국가의 의무로 규정됐다. 행안위는 심사 과정에서 독립 조사기구를 국무총리 소속 ‘국가안전사고 조사위원회’로 두는 내용으로 수정했다. 외국인에 대한 차별 금지 조항도 포함됐다.
이 법은 문재인정부 시기인 2020년 처음 발의됐지만 논의가 진척되지 못한 채 21대 국회 종료와 함께 폐기됐다. 이후 대선 공약에 포함되며 재추진됐고, 이재명 대통령이 세월호 참사 12주기 추모식에서 제정 필요성을 언급하면서 논의가 급물살을 탔다.
다만 법안의 구체적 내용과 재정 부담, 조직 신설 등을 둘러싼 일부 우려도 제기된다. 국민의힘과 국회사무처 등은 안전권 개념의 모호성, 피해자 범위, 기존 제도와의 중복 가능성 등을 추가로 검토할 필요가 있다는 입장을 내고 있다. 김광용 재난안전관리본부장은 피해자 권리 규정과 관련해 “대통령령에 위임해주시면 논의해 구체화하는 절차를 반영하겠다”고 밝혔다.
법안은 향후 법제사법위원회와 본회의를 거쳐 최종 처리될 예정이다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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