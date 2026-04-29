시사 전체기사

S&P, 韓 국가신용등급 AA 유지… 등급전망도 ‘안정적’

입력:2026-04-29 20:29
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령과 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 2월 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 한국의 장기 국가신용등급을 종전의 ‘AA’로 유지했다. 2016년 이후 11년째다. 단기 국가신용등급(A-1+)과 등급 전망(안정적) 역시 기존과 같은 수준으로 부여했다.

S&P는 29일 이같은 내용의 한국 국가신용등급을 발표하면서 “한국은 향후 3~5년간 다른 대부분의 고소득 국가보다 높은 평균 성장률을 보일 것”이라고 전망했다. 향후 3~4년간 정부 재정 적자가 적정 수준을 유지할 것이며, 한반도의 지정학적 위기가 경제 펀더멘털을 해칠 정도로 고조되지는 않을 것이라고도 내다봤다.

S&P는 대표적 리스크로 중동 전쟁 등에 따른 세계적 에너지 불안정을 꼽으면서도 한국 경제의 기초 체력을 높이 샀다. S&P는 “한국의 신용 요인은 지난 5년간 세계적 팬데믹과 무역 분쟁, 그밖의 지정학적 역풍에도 견조한 흐름을 보였다”고 평가했다.

구체적으로는 메모리 반도체와 조선 등 분야에서 한국 기업들이 두각을 나타내고 있으며, 미국-중국 간 갈등으로 수혜를 보고 있다는 진단이 나왔다. 제도·정책 역시 중요한 요소로 거론됐다. S&P는 “예상 밖의 계엄령 선포가 정치적 안정에 대한 믿음을 다소 저해했다”면서도 “신속한 계엄령 철회와 기관 대응이 피해를 최소화했다”고 평가했다. 이재명정부 출범으로 여대야소 구도가 완성되면서 정책 결정 과정이 안정됐다고도 봤다.

재정경제부는 “중동 상황 등 대내외 불확실성이 높은 상황임에도 해외로부터 한국 경제에 대한 긍정적 평가가 견고하게 지속되고 있다”며 “한국 경제의 국가신인도가 안정적으로 유지되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원
‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것”
최대 248만원… 이재명표 ‘공정수당’ 준다
하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다”
“피해자만 261명” 성착취 ‘자경단’ 김녹완 2심도 무기징역
트럼프도 인정한 터프가이… 삼성전자 노조에도 돌직구
착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어
“해남서 정장 사 입고 왔다”… 늘어선 줄, 청년들의 ‘절박한 봄’
국민일보 신문구독