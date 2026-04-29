S&P, 韓 국가신용등급 AA 유지… 등급전망도 ‘안정적’
국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 한국의 장기 국가신용등급을 종전의 ‘AA’로 유지했다. 2016년 이후 11년째다. 단기 국가신용등급(A-1+)과 등급 전망(안정적) 역시 기존과 같은 수준으로 부여했다.
S&P는 29일 이같은 내용의 한국 국가신용등급을 발표하면서 “한국은 향후 3~5년간 다른 대부분의 고소득 국가보다 높은 평균 성장률을 보일 것”이라고 전망했다. 향후 3~4년간 정부 재정 적자가 적정 수준을 유지할 것이며, 한반도의 지정학적 위기가 경제 펀더멘털을 해칠 정도로 고조되지는 않을 것이라고도 내다봤다.
S&P는 대표적 리스크로 중동 전쟁 등에 따른 세계적 에너지 불안정을 꼽으면서도 한국 경제의 기초 체력을 높이 샀다. S&P는 “한국의 신용 요인은 지난 5년간 세계적 팬데믹과 무역 분쟁, 그밖의 지정학적 역풍에도 견조한 흐름을 보였다”고 평가했다.
구체적으로는 메모리 반도체와 조선 등 분야에서 한국 기업들이 두각을 나타내고 있으며, 미국-중국 간 갈등으로 수혜를 보고 있다는 진단이 나왔다. 제도·정책 역시 중요한 요소로 거론됐다. S&P는 “예상 밖의 계엄령 선포가 정치적 안정에 대한 믿음을 다소 저해했다”면서도 “신속한 계엄령 철회와 기관 대응이 피해를 최소화했다”고 평가했다. 이재명정부 출범으로 여대야소 구도가 완성되면서 정책 결정 과정이 안정됐다고도 봤다.
재정경제부는 “중동 상황 등 대내외 불확실성이 높은 상황임에도 해외로부터 한국 경제에 대한 긍정적 평가가 견고하게 지속되고 있다”며 “한국 경제의 국가신인도가 안정적으로 유지되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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