허위경력 홍보물 6600부 발송 영종구청장 예비후보 고발돼
인천 영종구선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거와 관련해 허위경력을 공표한 혐의(공직선거법 위반)로 영종구청장 예비후보 A씨와 선거사무장 B씨를 경찰에 고발했다고 29일 밝혔다.
A씨 등은 허위경력이 게재된 예비후보자 홍보물 6600부를 유권자 주소지로 우편 발송한 혐의를 받는다. 6600부는 영종구 전체 세대의 10%에 해당한다.
이들은 또 허위경력이 담긴 현수막을 선거사무소에 게시해 개소식 등 행사 참석자와 방문객들에게 볼 수 있게 한 것으로 파악됐다.
공직선거법 제250조 제1항은 당선되거나 되게 할 목적으로 후보자의 허위경력 등을 공표하면 5년 이하의 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처한다고 규정하고 있다.
선관위 관계자는 “허위사실 공표 등 흑색선전 행위는 선거인의 판단에 잘못된 영향을 미치고 선거의 공정성을 저해할 수 있는 중대한 범죄”라며 “위반 행위가 적발될 경우에는 철저하게 조사하여 엄중히 조치할 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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