정동영 “野, 말로는 ‘초당적 대처’라는데… 숭미 지나쳐”
정동영 통일부 장관이 자신의 해임건의안을 발의한 국민의힘을 향해 “숭미주의가 지나치다”고 직격했다.
정 장관은 29일 경기도 파주 오두산전망대에서 열린 청년자문단 발대식 및 장관-청년 대화 행사를 마친 뒤 취재진과 만나 “(야당이) 말로는 안보 사안에 초당적으로 대처해야 한다면서 숭미가 너무 지나치다”고 지적했다. 북한 구성 핵시설의 존재는 이미 널리 알려진 정보로, 과거 인사청문회 과정에서도 자신이 직접 언급한 바 있는데 이를 문제 삼는 것은 맞지 않는다는 취지다.
미국의 대북 정보 공유 제한에 대해 목소리를 내야 할 야당이 국익을 대변하지 않고 있다고도 규정했다. 정 장관은 “미국의 정보 공유 제한이 억지스럽다, 안 맞는다, 빨리 풀라고 말하는 것이 국익”이라며 “(국민의힘) 이 사람들은 미국 국회의원인가. 국민의 대표고 대변자라면 국익을 대표하고 대변해야 한다”고 날을 세웠다.
정 장관은 북한 대신 조선민주주의인민공화국 호칭을 사용하는 방안에 대한 공론화를 두고 “경질 사유”라고 한 송언석 국민의힘 원내대표의 발언에는 “그분들의 논리이며 국민 다수 시각이 아니다”라고 선을 그었다. 송 원내대표는 앞서 페이스북 게시물에서 “북한을 조선으로 부르겠다는 건 북한식 ‘두 국가론’에 따라 북한을 별도의 동등한 국가로 인정하겠다는 뜻”이라며 “명백한 위헌”이라고 비판한 바 있다.
정 장관은 또 빅터 차 전략국제문제연구소 한국 석좌의 ‘포린 어페어스’ 기고문과 관련해 “CVID(완전하고 검증 가능하며 비가역적인 비핵화)와 제재 일변도 정책이 실패했다는 고백”이라며 “강경 보수 시각을 가진 학자가 북한을 적의 명단에서 빼라고 얘기한 것은 굉장히 놀라운 통찰”이라고 말했다.
정 장관은 이날 발대식에서 “통일이라는 개념은 폭력적이며 당장 필요한 것은 평화의 제도화”라고 강조했다. 그는 “통일을 외칠수록 통일에서 멀어졌다”며 “정권이 바뀌어도 평화를 유지하는 것이 통일로 가는 길”이라고 설명했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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