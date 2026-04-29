총 든 사진 올린 트럼프 “이란 갈피 못 잡아” 으름장
도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) SNS를 통해 이란에 종전 협상을 압박했다.
트럼프 대통령은 미국 동부시간 기준 이날 오전 4시쯤 자신의 SNS인 트루스소셜을 통해 “이란이 갈피를 못 잡고 있다”며 “그들은 비핵화 합의에 어떻게 서명해야 할지 모른다”고 밝혔다. 이어 “빨리 정신 차리는 편이 좋을 것”이라고도 엄포 놨다.
글과 함께 올린 합성 사진에는 검은 정장에 선글라스 차림으로 돌격소총을 든 트럼프 대통령 자신의 모습이 담겼다. 배경으로는 이란을 연상케 하는 산간지역 곳곳에서 폭발이 일어나는 장면이 쓰였다. 사진 상단에는 “‘착한 남자’는 더 이상 없다”는 문구가 적혔다.
트럼프 대통령은 전날에는 해상 봉쇄가 효과를 발휘하고 있다며 이란 내 리더십 다툼이 조만간 마무리될 것이라고 기대감을 표한 바 있다. 그는 앞서 올린 트루스소셜 게시물에서 “이란이 방금 자신들이 ‘붕괴 상태’에 처해 있다고 알려왔다”며 “그들은 지도부 상황을 정리하려고 애쓰는 중이고, 우리가 호르무즈 해협을 최대한 빨리 개방해주길 기대하고 있다”고 주장했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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