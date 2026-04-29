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총 든 사진 올린 트럼프 “이란 갈피 못 잡아” 으름장

입력:2026-04-29 19:10
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도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜에 올린 자신의 이미지. 트루스소셜 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) SNS를 통해 이란에 종전 협상을 압박했다.

트럼프 대통령은 미국 동부시간 기준 이날 오전 4시쯤 자신의 SNS인 트루스소셜을 통해 “이란이 갈피를 못 잡고 있다”며 “그들은 비핵화 합의에 어떻게 서명해야 할지 모른다”고 밝혔다. 이어 “빨리 정신 차리는 편이 좋을 것”이라고도 엄포 놨다.

글과 함께 올린 합성 사진에는 검은 정장에 선글라스 차림으로 돌격소총을 든 트럼프 대통령 자신의 모습이 담겼다. 배경으로는 이란을 연상케 하는 산간지역 곳곳에서 폭발이 일어나는 장면이 쓰였다. 사진 상단에는 “‘착한 남자’는 더 이상 없다”는 문구가 적혔다.

트럼프 대통령은 전날에는 해상 봉쇄가 효과를 발휘하고 있다며 이란 내 리더십 다툼이 조만간 마무리될 것이라고 기대감을 표한 바 있다. 그는 앞서 올린 트루스소셜 게시물에서 “이란이 방금 자신들이 ‘붕괴 상태’에 처해 있다고 알려왔다”며 “그들은 지도부 상황을 정리하려고 애쓰는 중이고, 우리가 호르무즈 해협을 최대한 빨리 개방해주길 기대하고 있다”고 주장했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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