하정우 “부산사나이 일 대충 안한다”…전은수는 여성 전문가 맞대결 관측
하정우 전 청와대 AI미래기획수석은 “부산 사나이들은 일을 맡겨 놓으면 대충 못 한다”며 6·3 지방선거 계기 재보궐선거 출마 포부를 밝혔다. 함께 청와대를 떠난 전은수 전 청와대 대변인은 작가 출신 김민경 국민의힘 후보와의 맞대결이 유력해 40대 여성 전문가 대진이 성사될 전망이다. 국민의힘은 “국정을 내팽개친 인사들”이라며 이들을 싸잡아 비판했다.
더불어민주당은 29일 하 전 수석과 전 전 대변인을 재보선을 위한 2·3호 인재로 공식 영입했다. 하 전 수석은 부산 북갑 보선에서 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표 및 박민식 전 국가보훈부 장관과 3파전에 나설 전망이다. 전 전 대변인은 강훈식 대통령 비서실장의 지역구인 충남 아산을을 물려받아 보선 출마할 것으로 관측된다. 정 대표는 국회에서 열린 2차 인재영입식에서 하 전 수석과 전 전 대변인을 “민주당의 새로운 희망”이라 소개했다.
하 전 수석은 네이버 출신의 AI 전문가다. 소버린 AI 구축, 엔비디아 GPU 26만장 확보 등 정책 성과를 내며 이 대통령 신임을 받았다. 정 대표는 “하GPT(이 대통령이 붙인 별명)는 삼고초려를 넘어 삼십고초려를 해서라도 모셔 오고 싶었던 인재”라고 치켜세웠다. 전 전 대변인에 대해선 “이재명정부 국정 철학과 정책 비전을 국민의 언어로 명확하게 전달해 온 실력자”라고 소개했다.
이번 재보선 최대 격전지에 나서는 하 전 수석은 “AI플랜은 계획으로만 끝나면 안 된다. 해양수도 비전과 부·울·경 제조업 신화가 만나서 새로운 미래를 만들 것”이라며 “언젠가는 고향으로 돌아가서 그동안 배운 것을 모두 쏟아붓는 걸 꿈꿔왔다. 지금이 그때”라고 말했다. 전 전 대변인은 “이 대통령이 보여준 모습 그대로 과감하지만 신중하게, 신속하지만 치밀하게 제대로 일하겠다”며 “중앙정치의 정무적 흐름을 꿰뚫는 식견을 오롯이 민생 현장에 쏟아붓겠다”고 말했다. 전 전 대변인 상대로 유력한 김 후보는 초등학교 영양교사 출신이자 베스트셀러 작가로 생활 밀착형 정책 전문가라는 평가를 받는다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 하 전 수석을 향해 “민주당의 입력값에 따라 움직이는 AI 알고리즘처럼 청와대 근무를 오직 선거용 스펙으로 여긴 무책임의 극치”라고 비판했다. 윤상현 의원도 페이스북에 “청와대가 국정 컨트롤타워인지 여당의 공천 대기실인지 헷갈릴 정도”라며 “국가 대계를 맡는 자리가 개인 정치의 징검다리가 돼선 안 된다”라고 지적했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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