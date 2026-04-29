하정우 “부산사나이 일 대충 안한다”…전은수는 여성 전문가 맞대결 관측

“언젠가는 고향으로 돌아가서 그동안 배운 것을 모두 쏟아붓는 걸 꿈꿔왔다. 지금이 그때”라고 말했

다. 전 전 대변인은 “이 대통령이 보여준 모습 그대로 과감하지만 신중하게, 신속하지만 치밀하게 제대로 일하겠다”며 “중앙정치의 정무적 흐름을 꿰뚫는 식견을 오롯이 민생 현장에 쏟아붓겠다”고 말했다. 전 전 대변인 상대로 유력한 김 후보는 초등학교 영양교사 출신이자

생활 밀착형 정책 전문가라는 평가를 받는다.