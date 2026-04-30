한국은행, 해외 주식에 3조원 넘게 투자…“환율 영향 없어”
한국은행이 약 3조원이 넘는 외화자산을 미국을 포함한 해외 주식 상장지수펀드(ETF) 등에 직접 투자하고 있는 것으로 나타났다. 한은은 원화를 달러로 바꿔 해외 주식에 투자하는 이른바 ‘서학개미’와 달리, 기존 외화자산의 운용 방식을 조정한 것일 뿐 환율 변동과는 큰 관련이 없다는 입장이다.
30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 13F 보고서(기관투자자 보유주식 현황)에 따르면 한은은 지난해 말 기준 총 4개 ETF에 약 22억8000만 달러를 투자하고 있었다. 원화로 환산하면 3조원이 넘는다.
한은이 보유한 주식 ETF는 미국 대형주 중심이었다. 한은은 S&P500 지수를 추종하는 ‘iShares Core S&P 500 ETF’와 ‘Vanguard S&P 500 ETF’에 각각 8억 달러 이상을 투자했다. 두 ETF 투자액을 합치면 16억 달러를 웃돈다. 해당 ETF는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 미국 대표 대형주에 분산 투자하는 상품이다.
미국 외 글로벌 주식 ETF도 담았다. 한은은 미국을 제외한 선진국 주식시장에 투자하는 ‘iShares Core MSCI International ETF’에 6억2750만 달러가량을 투자했다. 이 밖에 미국 투자등급 회사채 ETF인 ‘iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF’에도 4364만 달러 가량을 편입했다.
한은은 지난해 초 외자운용원에 주식운용팀을 신설하고 해외 주식 직접운용에 나섰다. 그동안 해외 주식 투자는 외부 운용사에 맡기는 방식이었지만, 일부 자금을 회수해 직접 운용을 시작한 것이다.
한은은 미국 ETF 투자가 외환보유액 운용 수익률과 자산배분 효율성을 높이기 위한 조치라는 입장이다. 개별 종목에 집중 투자한 것이 아니라, 전체 주식시장 수익률을 추종하는 ETF를 활용해 분산투자 원칙을 지켰다는 설명이다.
개인투자자의 해외 주식 투자와 한은의 외환보유액 운용은 성격이 다르다. 한은의 ETF 투자는 이미 보유한 외화자산을 운용하는 과정에서 이뤄졌다. 이에 원화를 달러로 바꿔 해외 주식을 사는 개인투자자의 자금 흐름과 비교할 때 환율에 미치는 영향이 같다고 보기는 어렵다. 한은 관계자는 “기존에 보유하고 있던 외환 자체를 어떻게 운용할지 결정하는 정도의 차원”이라고 설명했다.
다만 외환보유액은 국가 비상금 성격이 강한 자산이다. 위기 때 외환시장 안정을 위해 즉시 동원될 수 있어야 하는 만큼 수익성보다 안정성과 유동성이 우선돼야 한다. 주식 ETF는 분산투자 효과가 있지만, 글로벌 증시가 하락할 경우 평가손실을 피하기 어렵다는 지적도 나온다.
한은은 금 현물 ETF 매입도 검토중이다. 그러나 주식에 이어 금 ETF까지 운용 대상이 넓어질 경우 한은의 외환보유액 운용이 점점 일반 기관투자자의 포트폴리오와 가까워지는 것 아니냐는 비판도 있다.
금융권 관계자는 “수익률 제고를 위해 한은이 투자 대상을 다변화하는 건 좋지만 중앙은행의 자산 운용은 일반 투자와 달리 안정성과 유동성을 최우선에 둬야 한다”며 “한은이 외환보유액 운용 전략과 위험관리 기준을 보다 투명하게 국민에게 설명해야 한다”고 강조했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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