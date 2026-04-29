위메이드, 中 킹넷과 ‘미르의 전설2’ 로열티 분쟁 종결… 430억원 수령
위메이드가 중국 킹넷을 상대로 진행해 온 ‘미르의 전설2’ 지식재산권 로열티 미지급 분쟁을 화해계약으로 마무리했다.
위메이드는 킹넷으로부터 화해금 1억 9864만 6893위안(약 430억원)을 수령했다고 29일 밝혔다.
양사 간의 법적 분쟁은 킹넷의 자회사 절강환유가 지난 2016년부터 중국 현지에서 서비스한 ‘미르의 전설2’ 기반 게임 ‘남월전기’의 로열티를 지급하지 않으면서 촉발됐다.
위메이드는 국제중재와 중국 법원 소송에서 연이어 승소하며 원저작권자로서의 권리를 인정받았고 킹넷의 배상금 지급 책임 판정을 이끌어낸 바 있다.
이후 배상금 수령을 위한 집행 절차를 진행해 왔다. 위메이드는 관련 사건의 중재 및 소송 절차를 상호 취하하고 화해금을 받기로 하는 계약을 체결했다.
위메이드는 이번 계약과 별개로 지난달 21일 국제상공회의소 국제중재법원은 절강환유가 2023년 위메이드를 상대로 제기한 라이선스 계약 무효 및 손해배상 청구를 기각했다고 설명했다.
위메이드 관계자는 “앞으로도 ‘미르의 전설2’를 비롯한 주요 지식재산권을 적극적으로 보호하고 그 가치를 더욱 높여갈 것”이라고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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