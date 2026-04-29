김포시 ‘고유가 민생 부담 완화’ 추경 긴급 편성

고유가 피해지원금 331억 확보 등

추경안 총 1조9177억원 규모 편성

추경안 총 규모는 1조9177억원으로, 기존 예산 대비 415억원(2.21%) 증가했다. 이 가운데 일반회계는 411억원 늘어난 1조6091억원, 특별회계는 4억원 증가한 3086억원으로 구성됐다.