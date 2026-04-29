김포시 ‘고유가 민생 부담 완화’ 추경 긴급 편성
고유가 피해지원금 331억 확보 등
추경안 총 1조9177억원 규모 편성
경기 김포시가 고유가 대응을 위해 415억원 규모의 추가경정예산안을 긴급 편성했다.
김포시는 고유가·고물가로 인한 시민 부담을 완화하고 민생 현안에 신속 대응하기 위해 2026년도 제2회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 29일 밝혔다.
이번 추경은 피해지원금 지급 재원 확보를 최우선으로, 시급성과 필수성이 높은 사업 중심으로 최소 규모로 편성됐다.
추경안 총 규모는 1조9177억원으로, 기존 예산 대비 415억원(2.21%) 증가했다. 이 가운데 일반회계는 411억원 늘어난 1조6091억원, 특별회계는 4억원 증가한 3086억원으로 구성됐다.
핵심은 총 331억원 규모의 고유가 피해지원금이다. 김포시는 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 1차 대상자에 대해서는 국비를 활용해 우선 지급을 진행 중이며, 이번 추경을 통해 지방비를 확보해 소득 하위 70% 시민까지 포함되는 2차 대상자에게도 지원을 확대할 계획이다.
이와 함께 재난안전기금 법정 전출금과 하수도특별회계 전출금, 항공기 소음 피해지역 주민 지원 등 필수 예산도 반영됐다. 특히 교통비 부담 완화를 위해 ‘기후동행카드 페이백’ 사업을 신규 편성해 3개월간 월 최대 3만원을 지원한다.
농업 분야 지원도 포함됐다. 노후·파손된 농로를 긴급 정비하는 농로 개선공사와 함께 병충해 및 기상이변으로 피해를 입은 농가를 위한 ‘못자리 실패 농가 긴급 지원’ 사업비도 편성됐다.
김포시는 예산안이 의결되는 즉시 고유가 피해지원금 지급 등 주요 민생 사업을 신속히 집행해 시민 생활 안정에 실질적인 도움을 줄 방침이다.
시 관계자는 “이번 추경은 시민의 가계 부담을 직접적으로 낮추기 위한 긴급 조치”라며 시의회의 협조를 요청했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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