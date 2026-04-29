탁구 홍차옥, 국립스포츠박물관에 남북 단일팀 소장품 기증
전 탁구 국가대표 홍차옥이 국립스포츠박물관이 추진하는 스포츠 스타 기증 릴레이에 참여했다.
서울올림픽기념국민체육진흥공단은 29일 홍차옥이 1990 베이징아시안게임 금메달과 1992 바르셀로나올림픽 동메달, 1991 지바 세계탁구선수권대회 남북 단일팀 ‘팀 코리아’의 특별한 추억이 담긴 24점의 소장 유물을 국립스포츠박물관에 기증했다고 밝혔다. 남북 단일팀의 북측 유순복이 홍차옥에게 직접 편지를 써서 건넨 탁구채도 기증됐다.
홍차옥은 “서로 살아온 환경은 달랐지만, 공을 주고받으며 마음을 나누게 됐고 그 결과 하나의 팀으로서 금메달이라는 값진 결과를 만들어냈다”며 “기증한 소장품은 스포츠를 통해 서로의 마음이 이어질 수 있다는 것을 보여주는 기록이다. 경기 결과만으로 담기 어려운 대한민국의 스포츠 가치를 전하는 매개체가 되길 바란다”고 전했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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