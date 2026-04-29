정명근 “‘구글 AI 실증캠퍼스’ 화성에 다함께 유치”
정명근 더불어민주당 화성시장 예비후보가 “‘구글 인공지능(AI) 실증캠퍼스’는 화성에 건립하도록 다함께 유치전에 나서자”고 제안했다.
정명근 후보는 29일 응원차 자신의 선거사무소를 방문한 화성시 소부장(소재, 부품, 장비) AI융합 기술협의회 회원들과 간담회에서 “글러벌 빅테크 기업 구글이 전 세계 최초의 구글 AI 캠퍼스를 서울에 설립한다고 한다”고 전하며 이같이 밝혔다.
간담회에는 협회 회원 20여 명이 참여했다.
구글 AI 실증캠퍼스는 단순히 강의를 듣는 교육시설이 아니라 구글의 최첨단 AI 연구 인프라와 국내 인재들이 한데 어우러지는 혁신 거점이다.
정 후보는 “화성은 최첨단 산업이 대거 몰려 있기 때문에 구글 실증 캠퍼스 조성의 최적의 조건을 갖추고 있다”면서 “여기에다 도로, 자금 지원, 연구인력과 연구자료, 각종 인프라 등 기업하기 좋은 환경을 갖추고 있어 실증 캠퍼스 유치에 유리하다”고 강조했다.
그러면서 그는 “지식산업센터의 입주 업종이 제한돼 있어 일부 소부장 기업들에겐 장애물이 되고 있다”며 “보다 많은 소부장 기업들이 (지식산업센터에) 입주할수 있도록 문호를 활짝 열어야 한다”고 피력했다.
앞서 정명근 후보는 이날 오전에 서울 동작구 국립현충원을 방문, 추미애 경기도지사 후보와 함께 김대중 전 대통령의 묘역을 참배했다. 참배에는 민주당 경기지역 현역 국회의원과 도내 시·군 단체장 후보 등 60여 명이 동행했다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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