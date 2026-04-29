대한체육회, 아시안게임 대비 전담팀 메디컬 간담회 개최
대한체육회는 29일 진천국가대표선수촌에서 2026 아이치·나고야아시안게임 대비 전담팀 메디컬 간담회를 열고 메디컬센터와 종목별 전담팀 간 의무지원 전략을 논의했다.
간담회는 국가대표 선수의 건강과 경기력 향상을 위한 의무지원 전략 수립에 초점을 맞췄다. 체육회 메디컬센터의 아시안게임 지원 방안, 종목별 특성에 따른 대표팀 부상예방 전략(양궁 핸드볼 수영 육상 펜싱), 파워 향상 전략(역도), 체급별 전략적 체중감량(유도) 등 의료지원 발표가 이어졌다.
김택수 선수촌장은 “국가대표 선수들의 경기력을 극대화하기 위해서는 메디컬센터와 종목별 전담팀 간의 긴밀한 소통과 협력이 중요하다”며 “종목별 특성을 고려한 맞춤형 의료지원으로 이번 아시안게임에서 대한민국 선수단이 최상의 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
메디컬센터는 진료, 물리치료, 운동치료, 측정 및 평가 등 종목별·부위별 맞춤형 의료지원을 강화할 방침이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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