TPO, 여행업계와 맞손…도시간 관광 상품화 본격화
글로벌 도시 118곳 네트워크 연계 확대
여행상품 개발·비즈니스 매칭 협력 강화
데이터·친환경 ‘굿투어리즘’ 전략 추진
부산에 사무국을 둔 글로벌도시관광진흥기구(TPO)가 여행업계와 손잡고 도시간 관광 교류를 여행상품과 비즈니스로 연결하는 협력에 나섰다.
글로벌도시관광진흥기구(TPO)는 28일 한국여행업협회(KATA)와 도시 간 관광 교류 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 강다은 TPO 사무총장과 이진석 KATA 회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 도시 간 관광 네트워크를 여행 상품 개발과 비즈니스 매칭으로 연결하는 데 초점이 맞춰졌다. 주요 협력 분야는 비즈니스 네트워킹과 시장 연계, 여행 상품 공동 개발, 공동 홍보, 지식 공유와 역량 강화, 협력 프로그램 참여 등이다.
양측은 특히 KATA 회원사들이 해외 도시 관광자원을 활용한 상품을 개발하고 도시 간 관광 수요를 실질적인 시장으로 연결하는 데 협력하기로 했다.
이 회장은 “양 기관 협력을 통해 여행 상품 개발과 비즈니스 매칭 기회가 확대될 것”이라며 “도시 간 관광 교류 활성화를 위해 함께 노력하겠다”고 말했다.
강 사무총장은 “도시 간 관광 교류는 지역경제에 활력을 불어넣는 중요한 요소”라며 “회원사들이 글로벌 도시 관광자원을 활용할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.
한편 TPO는 부산에 사무국을 둔 도시 관광 분야 국제기구로, 현재 18개국 118개 도시와 64개 공공·민간 기관이 참여하고 있다. 도시 간 정책 협력과 공동 프로젝트, 지식 공유를 통해 관광을 도시 경쟁력과 지속가능한 성장 전략으로 전환하는 데 주력하고 있다.
특히 데이터 기반 정책과 디지털 전환, 친환경 관광을 축으로 ‘굿투어리즘(Good Tourism)’ 모델을 제시하며 도시 관광의 새로운 방향을 모색하고 있다.
양 기관은 향후 실질적인 협력 사업을 확대해 도시 간 관광 교류를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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