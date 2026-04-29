마이크로소프트 차세대 게임 기기, AI 메모리 수요 폭증으로 난항
마이크로소프트의 엑스박스가 야심 차게 준비 중인 차세대 콘솔 ‘프로젝트 헬릭스(Project Helix)’가 인공지능(AI) 수요 폭증에 따른 메모리 부족 사태라는 암초를 만났다.
최근 수년간 주요 독점작 부재 등으로 침체기를 겪어온 엑스박스 브랜드에게 프로젝트 헬릭스는 분위기 반전을 꾀할 핵심 기기로 평가받았다. 지난 3월 공식적으로 개발 사실이 확인된 이 기기는 엑스박스와 PC 게임을 모두 즐길 수 있는 하이브리드 형태를 띠고 있다.
하지만 아샤 샤르마 엑스박스 CEO는 최근 외신과의 인터뷰를 통해 메모리 하드웨어의 전 세계적인 수요 급증이 신형 콘솔 출시에 큰 악영향을 미칠 수 있다고 언급했다.
생성형 인공지능(AI) 열풍으로 수많은 기업이 데이터 센터용 메모리 칩 확보에 앞다투어 나서면서 극심한 공급 부족과 원가 상승이 발생하고 있기 때문이다.
샤르마 CEO는 메모리 비용 상승이 결국 기기의 가격 인상과 공급량 제한으로 직결될 것으로 예상했다. 그러면서 현재로서는 구체적인 출시 일정을 확언하기 어려운 상황이라고 덧붙였다.
업계에서는 이러한 부품 원가 상승이 고스란히 소비자 가격에 반영될 것으로 보고 있다. 실제로 호주에서는 경쟁작 플레이스테이션5의 가격이 출시 초기 749.95달러에서 999.95달러로 크게 뛰었다.
프로젝트 헬릭스 역시 향상된 성능과 현재의 메모리 품귀 현상을 고려할 때 1500달러에 육박하는 높은 가격표를 달고 나올 가능성이 제기된다. 향후 고사양 게이밍 PC와 비교해 소비자들에게 어느 정도의 경쟁력을 확보할 수 있을지가 관건이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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