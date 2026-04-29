포천시, 고모저수지 일대 개발 구상…“난개발 방지”
고모리·직동리 개발 청사진 마련
고모저수지 일대 5㎢ 개발 구상
관광·주거·기반시설 등 종합 설계
경기 포천시가 소흘읍 고모리·직동리 일원에 대한 체계적 개발을 위해 지역계획 수립에 착수했다.
포천시는 지난 28일 시청 시정회의실에서 ‘소흘읍 고모리·직동리 일원 지역계획 기본구상 용역’ 착수보고회를 열고 본격적인 계획 수립에 들어갔다.
이번 용역은 고모저수지 일대를 중심으로 증가하는 개발 수요에 대응하고 난개발을 방지하기 위한 선제적 조치다.
대상지는 고모리와 직동리 일원 약 5㎢ 규모로, 용역은 2026년 4월부터 약 10개월간 진행된다. 계획 기간은 2027년부터 2036년까지로 설정돼 단기 실행과 중장기 발전 전략을 함께 담는다.
이번 계획은 상위 및 관련 계획 검토를 비롯해 대상지 입지와 개발 여건 분석, 지역 특성을 반영한 개발 방향 설정을 핵심으로 한다.
또한 관광·문화·주거 기능 도입 구상과 교통 및 기반시설 개선 방안 마련, 주민 참여형 협의체 운영 등도 포함된다.
특히 연간 약 100만명이 찾는 고모저수지의 자연환경과 접근성을 활용해 지역 경쟁력을 높이면서도 무분별한 개발을 억제하는 균형 잡힌 토지이용계획 수립에 초점이 맞춰진다. 시는 주민 의견을 적극 반영해 지속가능한 발전 기반을 마련할 방침이다.
이날 보고회에는 김종훈 포천시장 권한대행을 비롯해 지역 이장과 마을회, 상인회 등 관계자들이 참석해 용역 추진 방향과 주요 과업을 공유하고 지역 여건에 맞는 발전 방안을 논의했다.
시 관계자는 “개발 수요 증가에 따른 난개발 우려를 해소하고 지역 특성을 살린 체계적인 계획을 통해 지속가능한 발전을 이루겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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