‘공천헌금’ 첫 재판서 강선우 측 “억울함 많아”
강선우 무소속 의원에게 지방선거 공천을 대가로 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 첫 재판에서 공소사실을 대체로 인정한다고 밝혔다. 강 의원 측은 혐의 인정 여부를 추후 밝히겠다면서도 “억울함이 많다”고 말했다.
서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 29일 강 의원과 김 전 시의원, 강 의원의 전직 보좌관 남모씨 등의 정치자금법 위반 등 혐의 첫 공판을 진행했다.
김 전 시의원 측은 이날 “공소사실을 전부 인정한다”며 “(배임증재 혐의는) 일부 해석의 여지가 있을 수 있다”고 밝혔다. 두 사람의 만남을 주선하고 1억원을 운반한 혐의를 받는 남씨 측도 혐의를 인정했다.
반면 강 의원 측 변호인은 “기록을 검토하고 입장을 정리해 다음 기일에 말하겠다”면서도 “다른 피고인들은 (혐의를) 인정하지만 강 의원은 억울함을 호소하는 상황”이라고 밝혔다. 정장 차림으로 이날 법정에 출석한 강 의원은 별다른 말을 하지 않았다.
강 의원과 김 전 시의원은 8회 지방선거를 앞둔 지난 2022년 1월 서울 용산 하얏트 호텔에서 만나 1억원을 주고받은 혐의를 받는다. 당시 강 의원은 더불어민주당의 서울시당 공천관리위원이었고, 김 전 시의원은 민주당 서울시의원 후보로 강서구에 단수 공천돼 당선됐다. 검찰은 이들을 지난달 구속기소했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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