“성매매 옹호 후보 사퇴해야” 파주 시민단체 집회

민주당사 앞 집회 열고 성명서 발표

손배찬 파주시장 후보 자격 박탈 촉구

청소년재단 이사장 이력 “가치 충돌·위선”

성매매피해자 지원을 위한 현장상담센터협의회 제공

성매매피해자 지원을 위한 현장상담센터협의회와 ‘파주 성매매 집결지 폐쇄를 염원하는 시민들’은 29일 서울 영등포구 더불어민주당 당사 앞에서 성명서를 발표했다.

이들은 최근 경선에서 파주시장 후보로 확정된 손 후보가 성매매 집결지 포주가 주최한 출판기념회에 참석해 성착취 구조를 정당화하는 메시지를 전달했다고 규탄했다.

성명을 통해 “최근 민주당 파주시장 경선 당선인이 이른바 ‘포주’가 주최한 출판기념회에 참석해 성매매를 옹호하는 취지의 메시지를 전달한 사실은 충격을 넘어 참담함을 안겨주고 있다”며 “이는 성매매를 구조적 폭력으로 인식하고 이를 근절하기 위해 노력해 온 우리 사회의 흐름을 정면으로 부정하는 행위”라고 비판했다.

이들은 파주시가 용주골 성매매 집결지 폐쇄라는 중대한 전환기를 맞이한 시점에서 “성매매 구조를 옹호하는 인식과 태도를 드러낸 인물이 시장 후보로 나서는 것은 그간의 정책적 노력과 사회적 합의를 심각하게 훼손하는 일”이라고 강조했다.

더불어민주당을 향해 “성매매를 옹호하는 인식을 드러낸 경선 당선인을 즉각 배제하고 공당으로서의 책임을 분명히 하라”고 요구하며 손 후보에게 “청소년 보호를 책임졌던 이력마저 부끄럽게 만들지 말고, 거짓과 기만으로 시민을 우롱한 죄를 통감하며 즉각 사퇴하라”고 촉구했다.