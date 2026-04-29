신상진 성남시장 “오리역세권 개발은 미래 성장동력”

이를 위해 첨단산업 유치와 토지 이용 효율 극대화를 위해 인센티브 체계를 가동한다. AI 등 첨단산업 도입이나 우수 건축 디자인 적용 시 용적률 인센티브를 부여하고, 기반시설 및 생활 사회간접자본(SOC) 제공 등 공공기여가 수반될 경우 상한 용적률을 최대 800%까지 차등 적용할 방침이다.

“공공기여와 연계한 인센티브 체계를 통해 토지 효율성을 극대화하고, 첨단 산업이 집적된 혁신 공간으로 조성해 나가겠다”고 강조했다. 이어

“투명하고 신속한 행정절차를 통해 대한민국 미래 산업의 중심지로 조성하고 시민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.