신상진 성남시장 “오리역세권 개발은 미래 성장동력”
신상진 경기도 성남시장이 “오리역세권 개발은 단순한 지역 정비를 넘어 대한민국 미래 성장동력을 확보하기 위한 전략적 사업”이라고 말했다.
신상진 시장은 29일 시청 한누리실에서 기자회견을 열어 “(오리역세권 개발) 행정 효율성과 사업 실행력을 높이기 위해 시가 결정권을 갖는 지구단위계획 변경 방식으로 추진 체계를 전면 조정하겠다”며 이같이 밝혔다.
당초 시는 국토교통부의 ‘도시혁신구역’ 지정을 검토했으나 승인 절차가 복잡해 사업이 장기화될 우려가 있다는 판단에 따라 결정 권한이 있는 ‘지구단위계획 변경’ 방식으로 전환한 것이다.
시는 지구단위계획 변경 방식은 시가 직접 계획을 수립·조정할 수 있다며 사업 기간 단축과 안정적인 추진이 가능하다고 설명했다.
시는 오리역세권 일대를 인공지능(AI) 연구개발과 미래 모빌리티가 융합된 ‘제4테크노밸리’로 조성하겠다는 구상이다.
이를 위해 첨단산업 유치와 토지 이용 효율 극대화를 위해 인센티브 체계를 가동한다. AI 등 첨단산업 도입이나 우수 건축 디자인 적용 시 용적률 인센티브를 부여하고, 기반시설 및 생활 사회간접자본(SOC) 제공 등 공공기여가 수반될 경우 상한 용적률을 최대 800%까지 차등 적용할 방침이다.
이 과정에서 시는 시유지인 농수산물유통센터(약 8만4000㎡)와 법원·검찰청 부지(약 3만2000㎡)를 중심으로 선도사업을 추진한다. 해당 부지는 지구단위계획 변경 이후 적정 규모로 분할해 민간에 매각하고, AI 연구개발 센터와 업무시설 등이 집적된 미래 산업 거점으로 조성할 계획이다.
이후 확산 단계에서는 차고지 부지(약 4만㎡)를 민관합동 방식으로 개발하고, LH 부지(약 3만7000㎡)는 지구단위계획 제안과 기부채납을 연계한 방식으로 추진한다.
오리역세권 일대는 상업지역을 포함해 총 17만평(약 57만㎡) 규모다. 이 가운데 농수산물유통센터, 법원·검찰청, 한국토지주택공사(LH), 성남우편집중국, 차고지 등 주요 5개 부지의 면적은 약 20만㎡로, 롯데월드타워 부지의 약 2.4배에 해당한다
신상진 시장은 “선도사업을 시작으로 단계별 개발을 체계적으로 추진해 민간 투자를 유도하고, 재투자 재원을 조기에 확보해 나가겠다”며 “공공기여와 연계한 인센티브 체계를 통해 토지 효율성을 극대화하고, 첨단 산업이 집적된 혁신 공간으로 조성해 나가겠다”고 강조했다. 이어 “투명하고 신속한 행정절차를 통해 대한민국 미래 산업의 중심지로 조성하고 시민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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