삼성증권, 중개형ISA계좌 만기 고객 대상 ‘연금전환 이벤트’ 실시
중개형ISA 연금 전환 고객 대상 추첨을 통해 100명에게 전시 티켓 증정
삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 만기 고객의 효율적인 자산 운용을 돕기 위해 '연금계좌 전환 지원 이벤트'를 4월 한 달간 진행한다.
이번 이벤트는 ISA 만기 자금을 연금계좌로 이전해 세제 혜택을 극대화할 수 있도록 마련됐다. 현행 제도에 따르면 ISA 만기일로부터 60일 이내에 자금을 연금계좌로 전환할 경우, 이전 금액의 10%(최대 300만 원)까지 추가 세액공제를 받을 수 있다. 또한, 과세이연을 통한 장기적인 자산 증식 효과도 기대할 수 있다.
참여 대상은 오는 30일까지 ISA 만기 자금 중 100만 원 이상을 연금저축계좌로 이전하고, 경품 지급 시까지 잔고를 유지한 고객이다.
삼성증권은 조건 충족 고객 중 추첨을 통해 100명에게 호암미술관에서 열리는 김윤신 작가 회고전 ‘합이합일 분이분일’ 전시 티켓 2매를 증정한다. 해당 전시는 한국 현대조각의 거장으로 평가받는 김윤신 작가의 조각과 회화 작품을 조망하는 특별 기획전이다.
삼성증권 관계자는 "만기 이후의 자산 운용을 고민하는 고객들을 위해 절세와 문화 혜택을 결합한 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 생애주기에 맞춘 체계적인 자산관리 서비스를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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