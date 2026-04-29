“유권자 명부 내놔” 트럼프 ‘전방위 정보수집’ 또 제동

중간선거 전 유권자 정보 접근 시도

미시간 등 5개주에서도 트럼프 좌절

최소 13개주, 유권자 정보 제공·약속

“투표권 박탈·부정선거론 부추길 위험”

미국 워싱턴DC 연방 의사당. AP연합뉴스

가디언은 “트럼프 행정부가 애리조나주의 상세 유권자 기록에 접근하려던 시도가 법원에 저지당했다”고 해설했다.

“유권자 개인정보 보호의 승리”라고 평가했다.

폰테스 장관은 “이로써 6개 연방법원이 동일한 결론에 도달했다”며 “우리는 연방정부의 과도한 권력남용으로부터 애리조나 유권자의 사생활을 계속 지켜낼 것”이라고 말했다.

에이드리언 폰테스 애리조나주 국무장관. 폰테스 장관의 엑스(X) 계정에 공개된 사진

센터 관계자는 “이는 적격 유권자의 투표권을 박탈할 위험을 높인다”며 “해당 프로그램은

누군가를 비시민권자로 잘못 식별하거나 상태 확인에 실패해 미국 선거에 대한 허위 음모론을 부추길 수 있다”고 경고했다.