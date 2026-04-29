“유권자 명부 내놔” 트럼프 ‘전방위 정보수집’ 또 제동
중간선거 전 유권자 정보 접근 시도
미시간 등 5개주에서도 트럼프 좌절
최소 13개주, 유권자 정보 제공·약속
“투표권 박탈·부정선거론 부추길 위험”
중간선거를 앞두고 유권자 명부에 접근하려는 도널드 트럼프 미국 행정부의 시도에 또 제동이 걸렸다. 트럼프 행정부는 광범위한 유권자 정보를 수집하기 위해 전국적으로 소송을 벌여왔다.
미국 연방법원이 28일(현지시간) 애리조나주에 유권자 정보 공개를 요구한 법무부의 소송을 기각했다고 영국 일간 가디언 등이 29일 보도했다.
가디언은 “트럼프 행정부가 애리조나주의 상세 유권자 기록에 접근하려던 시도가 법원에 저지당했다”고 해설했다.
미 법무부는 유권자 정보를 공개하라며 최소 30개주와 워싱턴DC를 상대로 소송을 제기했다. 이 정보에는 생년월일, 주소, 운전면허 번호 및 사회보장번호 뒷자리가 포함된다.
수잔 브르노비치 연방 지법 판사는 “애리조나주 전역 유권자 등록 명단은 연방 법에 따라 법무장관이 요청할 수 있는 문서가 아니다”라고 판결했다.
판사는 “소송 수정안을 제출하더라도 법적으로 무의미할 것”이라며 재소 불가 결정을 내렸다.
브르노비치 판사는 트럼프 대통령이 임명한 법관이다.
에이드리언 폰테스 애리조나주 국무장관은 성명을 통해 연방정부가 요청한 데이터베이스에 민감한 개인 정보가 포함돼 있다는 점을 지적하며 “유권자 개인정보 보호의 승리”라고 평가했다.
폰테스 장관은 “이로써 6개 연방법원이 동일한 결론에 도달했다”며 “우리는 연방정부의 과도한 권력남용으로부터 애리조나 유권자의 사생활을 계속 지켜낼 것”이라고 말했다.
앞서 로드아일랜드, 캘리포니아, 매사추세츠, 미시간, 오리건주에서도 행정부에 불리한 판결이 내려졌다.
조지아주에서는 법무부가 소송을 잘못된 관할 지역에 제기했다는 이유로 판사가 소송을 기각했다. 정부는 다른 곳에 소송을 다시 제기한 상태다.
헌법은 유권자 명부를 심사할 독점적 권한을 주정부에 부여하고 있다.
폰테스 장관은 법무부가 유권자 명부를 요청한 초기부터 강력하게 반발해 왔다. 법무부 측이 엑스(X)를 통해 소송 제기 사실을 알렸을 때 그는 “헛수고나 하라”고 응수했다.
당시 팜 본디 법무장관은 애리조나주가 연방 선거법을 준수하고 있는지 조사하기 위한 요청이라며 국가유권자등록법(NVRA)을 근거로 소송을 제기했다.
로드아일랜드 소송에서 법무부 변호사는 시민권 상태를 확인하기 위해 국토안보부와 공유할 목적으로 정보를 수집 중이라고 인정했다.
본디 장관은 지난 2일 해임됐다. 트럼프 대통령이 연방수사국(FBI) 제임스 코미 전 국장과 레티샤 제임스 뉴욕 검찰총장 등 소위 ‘정적 수사’의 속도와 결과에 실망했기 때문이라는 해석이 있다. 성범죄자 제프리 앱스타인과 관련된 기밀 문건 공개 과정에서 미숙한 처리로 트럼프 행정부에 부담을 줬다는 비판도 받았다.
현재까지 최소 13개주가 자발적으로 유권자 정보를 넘겨줬거나 명단을 제공하기로 약속한 것으로 전해졌다. 알래스카, 아칸소, 인디애나, 루이지애나, 미시시피, 네브래스카, 오하이오, 오클라호마, 사우스캐롤라이나, 사우스다코타, 테네시, 텍사스, 와이오밍이 여기에 해당한다.
법무부는 입수한 유권자 정보를 시민권 상태 확인 데이터베이스를 운영하는 국토안보부와 공유한 것으로 알려졌다. 이 시스템은 사회보장번호 마지막 4자리를 사용해 개인의 이민 상태를 확인하도록 설계됐다.
문제는 이 프로그램이 적법한 유권자를 부적격자로 잘못 분류한 사례가 있다는 사실이다. 너무 오래됐거나 불완전한 정보에 근거한 경우가 많기 때문이라고 브레넌정의센터는 설명했다.
센터 관계자는 “이는 적격 유권자의 투표권을 박탈할 위험을 높인다”며 “해당 프로그램은 누군가를 비시민권자로 잘못 식별하거나 상태 확인에 실패해 미국 선거에 대한 허위 음모론을 부추길 수 있다”고 경고했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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