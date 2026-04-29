김도영 선두에 최정·장성우 가세…홈런 레이스 ‘토종 강세’

왼쪽부터 KIA 타이거즈 김도영, KT 위즈 장성우, SSG 랜더스 최정. KIA·KT·SSG 제공

초반부터 홈런 페이스를 끌어올리며 2년 만의 ‘4월 10홈런’에 도전하고 있다.