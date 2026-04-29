PXG어패럴, 더위야 물렀거라!!…고기능성 라인업 ‘쿨 인 모션’ 컬렉션 출시
프리미엄 골프 브랜드 PXG어패럴을 전개하는 ㈜로저나인(회장 신재호)에서 본격적인 여름 시즌을 겨냥한 고기능성 라인업 ‘Cool in motion’ 컬렉션을 출시했다.
이번 컬렉션은 26S/S 시즌 메인 테마인 ‘The Origin of PXG’를 바탕으로 브랜드 고유의 절제된 디자인 미학에 혁신적인 냉감 기술을 결합했다. 한여름 무더위 속에서도 흐트러짐 없는 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 소재 공학적 접근을 강화한 것이 특징이다.
‘Cool in motion’ 컬렉션은 시각적인 청량감을 주는 아이스 블루홀 중심으로 블랙과 화이트의 세련된 컬러웨이를 선보인다. 여름철 필드의 극한 환경을 고려한 에어홀(Air-hole)과 메쉬(Mesh) 소재를 적극 활용했으며, 이를 통해 최상의 통기성과 쾌적한 착용감을 제공한다.
또 블루 계열의 그라데이션 패턴과 모노톤 패턴을 조화롭게 활용해 현대적이고 럭셔리한 무드를 강화했다. 주력 제품인 경량 냉감 아이템군은 고기능성 우븐 소재를 사용해 땀에 의해 옷이 달라붙는 점을 방지하고, 스윙 시 활동성을 더해 퍼포먼스와 스타일의 완벽한 균형을 이룬다.
PXG어패럴 관계자는 “골퍼가 체감하는 쾌적함이 충분히 반영되도록 설계된 퍼포먼스 라인업이다. 아이스 블루 컬러의 감각적인 비주얼과 기능성 제품들은 골퍼들이 여름 라운드 시 체감할 수 있는 수준의 쾌적함 일 것”이라고 말했다.
PXG어패럴의 2026 S/S 시즌 컬렉션은 PXG 공식 온라인 스토어 및 전국 PXG 공식 매장에서 만나볼 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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