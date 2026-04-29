시사 전체기사 오세훈, 김재섭과 쌍문시장 방문 입력:2026-04-29 16:29 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 김재섭 의원과 함께 29일 서울 도봉구 쌍문시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 콧대 높은 민주당, 자중지란 국힘… 힘빠진 후보 단일화 2 李대통령 “외교분야 자해적 행위 있어…공적 입장 가져야” 3 ‘보선출마’ 하정우·전은수 사표 수리…李대통령, “큰 결단” 격려 4 하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다” 5 “오만한 언행, 단호히 조치할 것”…기강 단속 나선 정청래 해당분야별 기사 더보기 1 “해남서 정장 사 입고 왔다”… 늘어선 줄, 청년들의 ‘절박한 봄’ 2 트럼프도 인정한 터프가이… 삼성전자 노조에도 돌직구 3 총파업 예고하더니… 동남아로 휴가 떠난 삼전 노조위원장 4 풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다 5 하이닉스 팔고 SK스퀘어 담은 연기금…이유는? 해당분야별 기사 더보기 1 최대 248만원… 이재명표 ‘공정수당’ 준다 2 휴지에 ‘카메라 접착제 추정 물질’…여성 피해 후 20대 남성 자수 3 “김건희 징역 4년”… 주가조작·샤넬백, 유죄로 뒤집혔다 4 대통령 ‘소풍·수학여행 기피’ 지적에… 교원단체 “교사 탓 인식 왜곡” 발끈 5 [단독] 2차 특검, 윤석열 ‘군형법상 반란’ 적용… “계엄군과 공범 관계” 해당분야별 기사 더보기 1 “폭탄 터졌으면 정부 멈출 뻔”… 총격 만찬장에 ‘지정생존자’ 없었다 2 착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어 3 日 유조선 1척 호르무즈 해협 통과… “통행료 안 냈다” 4 미국서 도주한 중국인, 현상금 59억 내걸린 까닭은? 5 미 건국 250주년 기념 여권에 ‘트럼프’ 대통령 얼굴이? 해당분야별 기사 더보기 1 하정우의 전두환·손석구의 노태우 만난다 2 ‘꽃잎’ ‘비정성시’ 재개봉… 스크린에 다시 오르는 비극의 역사 3 이명세 다큐 ‘란 12.3’, 개봉 첫 주 13만 ‘흥행 궤도’ 4 다시 만나는 안성기, 해외 거장도 발길…영화로 가득한 전주 5 부진 늪 빠질라… 프로야구 ‘햄스트링 주의보’ 해당분야별 기사 더보기 1 래퍼 제리케이 악성 뇌종양 투병 끝 별세… 향년 42세 2 롯데월드, 서울국제정원박람회서 ‘꿈의 루프’ 정원 공개 3 인지 건강 관심 확산…“천연물 건기식 새 트렌드” 4 [2026 국민팜엑스포] ‘농촌에서 살아볼까’…이제는 경북 고령으로 5 “기계 맛도 아름답죠”… 마우스로 움직이는 도형들의 춤 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 러브버그 전쟁 또 시작?…벌써 계양산엔 유충 ‘우글우글’ ‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것” 하이닉스 팔고 SK스퀘어 담은 연기금…이유는? 휴지에 ‘카메라 접착제 추정 물질’…여성 피해 후 20대 남성 자수 트럼프도 인정한 터프가이… 삼성전자 노조에도 돌직구 ‘삼전닉스’ 후광에 ‘셔세권’ 아파트 거래 급증 “2026~2027년 거대 시장 붕괴 온다” 기요사키의 경고 풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요