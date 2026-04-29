시사 전체기사

오세훈, 김재섭과 쌍문시장 방문

입력:2026-04-29 16:29
공유하기
글자 크기 조정

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 김재섭 의원과 함께 29일 서울 도봉구 쌍문시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
러브버그 전쟁 또 시작?…벌써 계양산엔 유충 ‘우글우글’
‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것”
하이닉스 팔고 SK스퀘어 담은 연기금…이유는?
휴지에 ‘카메라 접착제 추정 물질’…여성 피해 후 20대 남성 자수
트럼프도 인정한 터프가이… 삼성전자 노조에도 돌직구
‘삼전닉스’ 후광에 ‘셔세권’ 아파트 거래 급증
“2026~2027년 거대 시장 붕괴 온다” 기요사키의 경고
풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다
국민일보 신문구독