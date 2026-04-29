덕신EPC배 전국 주니어 챔피언십, 김진호와 손채린 남여부 우승
제10회 덕신 EPC배 전국 주니어 챔피언십이 지난 27일부터 28일까지 이틀간 충북 충주시 킹스데일GC 레이크-힐코스에서 펼쳐졌다.
덕신EPC(회장 김명환)가 주최하고 (사)한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)가 주관하는 이번 대회에는 전국 5~6학년 남·여 초등학생 100명이 참가했다.
남자부에서는 연장 승부 끝에 김진호(하귀일초6)가 차지했다. 김진호는 최종합계 8오버파 152타를 기록, 하승현(나원초6)과 공동 선두로 연장전을 펼쳐 파를 잡아 보기에 그친 하승현을 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다.
여자부 경기에서는 손채린(청목초6)이 4오버파 148타로 우승 트로피를 들어 올렸다.
우승자에게는 덕신EPC 골프장학생 자격과 최대 1년간 총 1200만원의 장학금이 수여됐다. 또 입상자 전원에게 상장과 함께 장학금이 지급됐다.
이 대회는 유소년 선수들이 마음껏 재능을 펼칠 수 있는 환경을 만들어 주기 위해 2014년에 처음 개최됐다.
올해는 10주년을 기념해 갤러리 참관, 그린 위 시상식 등이 진행돼 프로 대회 못지 않은 대회 운영과 참가 선수 전원이 함께하는 바비큐 파티와 더불어 보물찾기, 캡슐 뽑기, 갤러리 이벤트, 홀인원 경품 이벤트 등 다채로운 즐길 거리가 마련됐다.
김명환 덕신EPC 회장은 “지난 10년 동안 덕신EPC 전국 주니어 챔피언십을 사랑해주신 선수와 가족, 관계자 여러분께 감사드린다”며 “앞으로의 10년은 더 큰 꿈을 향해 대한민국을 대표하는 주니어 골프대회로 성장시키겠다”고 밝혔다.
김원섭 KPGA 회장은 “10년째 유소년 선수들의 꿈과 희망을 위해 지원을 아끼지 않으시는 덕신EPC 김명환 회장님을 비롯해 임직원 여러분께 고마움을 전한다”며 “유소년 선수들이 계속해서 꿈을 이어갈 수 있도록 KPGA도 변함없이 노력하겠다”고 말했다.
한편 ‘제10회 덕신EPC 전국 주니어 챔피언십’은 SBS골프를 통해 5월 27일 방송된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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