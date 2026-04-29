한복 디자이너 김영진 “내가 공연 의상을 놓지 못하는 이유는요”

‘차이 김영진’과 ‘차이킴’ 브랜드로 패션계에서 각광

2016년 연극 ‘햄릿’부터 무대 의상 감독으로도 활약

한복 디자이너 김영진이 서울 용산구 한남동 소재의 차이킴 아틀리에에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 전통 한복 맞춤 브랜드 ‘차이 김영진’과 기성복 브랜드 ‘차이킴’의 대표인 김영진은 2016년부터 무대 의상 감독으로도 활동하고 있다. 이한형 기자

김영진 디자이너가 의상 감독으로 참여한 2016년 신시 컴퍼니의 연극 ‘햄릿’. (c)신시 컴퍼니

연극 배우 활동 경험과 무대에 대한 그리움



김영진 디자이너가 의상 감독으로 참여한 2017년 국립오페라단의 ‘동백꽃 아가씨’. (c)국립오페라단

명품 브랜드에서 일하다 한복 디자이너로



김영진 디자이너가 의상 감독으로 참여한 2021년 국립창극단의 ‘귀토-토끼의 팔란’. (c)국립극장

김영진 디자이너가 의상 감독으로 참여한 2024년 국립무용단의 ‘행+-’. (c)국립극장

“한국 공연계가 시각적인 요소 좀더 투자하길”



김영진은 문화유산청이 2020년 한국 방문 캠페인의 일환으로 기획한 홍보 영상의 패션 디렉터로 참여해 ‘공주의 하루’라는 콘셉트로 풀어냈다. 사진은 ‘공주의 하루’ 영상 중 한 장면. (c)조기석

한편 그가 의상 감독으로 참여한 국립극단의 신작 ‘반야 아재’가 5월 22~31일 국립극장 해오름극장 무대에 오른다. 제정 말기 러시아가 배경인 체홉의 ‘바냐 아저씨’를 1930년대 후반 식민지 조선으로 옮겨 놓은 작품이다.

한복 디자이너 김영진이 서울 용산구 한남동 소재의 차이킴 아틀리에에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 전통 한복 맞춤 브랜드 ‘차이 김영진’과 기성복 브랜드 ‘차이킴’의 대표인 김영진은 2016년부터 무대 의상 감독으로도 활동하고 있다. 이한형 기자