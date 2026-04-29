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윤석열 ‘체포방해’ 2심 재판 징역 7년 선고

입력:2026-04-29 16:25
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윤석열 ‘체포방해’ 항소심 재판에서 징역 7년 선고됐다. 사진은 29일 서울역 대합실에서 재판 생중계를 보는 시민들의 모습.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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