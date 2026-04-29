AIG여자오픈, 총상금 1000만 달러로 증액
세계 여자골프 메이저대회 중 하나인 AIG여자오픈 총상금이 작년보다 25만 달러 늘어나 1000만 달러가 된다.
대회를 주관하는 영국왕립골프협회(R&A)와 타이틀 스폰서 AIG는 올 AIG여자오픈의 총상금을 1000만 달러(약 147억3000만 원)로 증액했다고 29일(한국시간) 발표했다.
작년 이 대회의 총상금은 975만 달러였다.
올해 대회는 오는 7월 30일(이하 한국시간)부터 나흘간 영국 로열 리섬 앤드 세인트 앤스 골프클럽에서 개최된다.
US여자오픈(1200만 달러), KPMG 여자PGA챔피언십(1200만 달러)에 이어 메이저대회 중 세 번째로 많다. 지난 27일 끝난 시즌 첫 메이저대회 셰브론 챔피언십은 900만 달러, 오는 7월 9일 개막하는 아문디 에비앙 챔피언십은 800만 달러로 예정돼 있다.
여자브리티시오픈이라는 이름으로 시작된 이 대회는 2019년 AIG와 후원 계약을 한 뒤 2020년 AIG 여자오픈으로 이름이 바뀌었다.
R&A의 마크 다본 최고경영자(CEO)는 “세계 무대에서 이 대회의 지위를 향상하기 위해 상금에 대한 지속적인 투자를 하겠다”고 밝혔다.
이어 “중계방송 시간도 늘려 여자 메이저 대회 중 가장 많은 시청 시간(34시간)을 제공할 것”이라고 덧붙였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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