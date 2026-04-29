대자인병원, 고난도 로봇수술 역량 강화…‘지역완결형 의료’ 구축
고려대 안암병원 로봇수술팀 초청
비뇨의학 분야 임상 노하우 전수
수도권 원정 진료 불편 해소
전북 대자인병원이 고려대학교의료원과의 긴밀한 협력을 통해 고난도 로봇수술 역량을 강화하며 지역완결형 중증의료 체계 구축에 속도를 내고 있다. 수도권 대형 병원으로의 환자 쏠림 현상을 완화하고 지역 내 진료 편의를 높이겠다는 구상이다.
대자인병원은 최근 고려대 안암병원 로봇수술팀을 초청해 고난도 암 수술 술기와 임상 노하우를 공유했다고 29일 밝혔다.
이번 교류는 국내 최고 수준의 수술 역량을 지역 의료 현장에 이식해 의료 서비스의 질적 성장을 도모하기 위해 마련됐다.
지난 23일 진행된 대자인병원 비뇨의학센터 임주현 교수의 전립선암 로봇수술 현장에는 강성구 고려대 안암병원 로봇수술센터장이 직접 참여했다.
강 센터장은 1000례 이상의 집도 경험을 바탕으로 수술 과정에서의 임상적 판단 기준과 술기 노하우를 공유했다. 국내 로봇수술 분야를 선도하는 고려대 안암병원의 축적된 경험이 지역 의료 현장으로 확산되는 계기가 됐다는 평가다.
이병관 대자인병원 이사장은 “이번 교류는 대자인병원이 추구하는 지역완결형 필수·중증의료 체계를 공고히 하는 중요한 과정”이라며 “앞으로도 고려대학교의료원과 긴밀히 협력해 지역 환자들이 신뢰할 수 있는 최적의 의료 환경을 조성하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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