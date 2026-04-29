고양시 ‘2040 도시기본계획’ 수립…공간 재편·주거개선
미래 20년 도시 발전 방향 담아
2도심·4부도심·6지역중심 축 구축
생활밀착형 주거복지 등 강화
경기 고양시가 2040 도시기본계획과 주거환경 개선 정책을 병행 추진하며 미래 도시 청사진을 제시했다.
고양시는 향후 20년 도시 발전 방향을 담은 ‘2040 고양 도시기본계획’을 수립하고 경기도에 승인 신청을 완료했다고 29일 밝혔다.
이번 계획은 도시 공간구조 개편과 핵심 전략사업 추진을 통해 수도권 서북부 광역거점도시로 도약하는 것을 목표로 한다.
고양시는 도시공간을 2도심·4부도심·6지역중심 체계로 재편한다. 일산과 창릉을 양대 도심으로 설정하고, 경제자유구역과 장항·일산테크노밸리·방송영상밸리, 대곡·화정, 삼송·지축을 부도심으로 육성한다.
여기에 탄현, 풍동·식사, 원당, 고양·관산, 향동, 덕은 등 6개 지역중심을 더해 균형발전 구조를 구축한다는 구상이다.
2040년 계획인구는 127만1000명으로 설정됐으며, 약 21.283㎢ 규모의 시가화예정용지를 확보해 주요 개발사업 기반도 마련했다.
시는 관계기관 협의와 경기도 도시계획위원회 심의를 거쳐 이르면 올해 하반기 최종 승인을 받을 계획이다.
‘미래가 있는 경제혁신도시, 고양노믹스’를 미래상으로 설정해 자족 기능을 강화하고 도시 경쟁력을 높인다는 전략이다.
이와 함께 시민이 체감할 수 있는 주거환경 개선 정책도 병행 추진된다. 시는 총 26억1000만원을 투입해 ‘2026년 공동주택 유지관리 지원사업’을 추진하며, 사용검사 후 15년 이상 경과한 공동주택 44개 단지를 대상으로 공용시설 유지보수를 지원한다.
노후 승강기와 공용급수관, 옥외 시설 등 정비 비용을 일부 지원해 입주민 부담을 줄이고 계획적인 유지관리를 유도할 방침이다.
소규모 노후주택에 대한 지원도 확대된다. 30세대 미만 공동주택을 대상으로 집수리 공사비의 최대 90%, 최대 1600만원까지 지원하는 사업을 통해 지붕, 외벽, 단열, 방수 등 공용부 개선을 돕는다. 관리 사각지대에 놓인 노후주거지의 안전성과 생활환경을 동시에 개선하겠다는 취지다.
에너지 효율 개선 정책도 추진된다. 고효율 창호 교체와 단열 보강, LED 조명 교체 등을 지원하는 ‘주택 패시브 리모델링 사업’을 통해 냉난방비 절감과 탄소중립 실현을 도모한다. 시는 이를 통해 주거복지 향상과 함께 지속가능한 녹색도시 기반을 강화할 것으로 기대하고 있다.
또한 안전시설 설치와 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 사업도 함께 추진해 주거 안전망을 강화하고 공동주택 내 근로환경 개선에도 나선다.
이동환 고양시장은 “장기적인 도시 성장 기반 구축과 함께 시민이 일상에서 체감할 수 있는 주거환경 개선을 균형 있게 추진하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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