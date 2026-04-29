추미애 ‘추추선대위’ 출범…경기도 전역 승리 겨냥

‘추진력은 추미애’ 선대위 메머드급 구성

경기도 지역 국회의원 전원 선대위 참여

경기도 31개 시·군 광역·기초 승리 전략

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 29일 경기도 수원시 경기도의회에서 열린 '더불어민주당 경기도지사 후보와 함께하는 지역위원회 현안 간담회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 추미애 경기도지사 후보를 중심으로 경기도 전역을 아우르는 ‘메머드급 원팀 선거대책위원회’를 출범시키며 광역·기초선거 동시 승리 전략에 나섰다.



더불어민주당 경기도당은 29일 경기도 지역 국회의원 전원이 참여하는 ‘추추선대위’를 공식 발표했다.



이번 선대위는 도지사 선거 승리를 넘어 도내 31개 시·군 지방선거까지 견인하겠다는 목표로 구성된 총력 대응 체제다.



‘추추선대위’는 ‘추진력은 추미애’라는 의미를 담고 있으며, 중앙선거대책위원회 산하에 상임·공동선대위원회와 총괄선거대책본부를 두고 종합상황, 전략, 정책, 조직, 홍보, 유세, 직능, 온라인 소통 등 전 분야를 아우르는 구조로 설계됐다.



상임선거대책위원회 총괄위원장은 조정식, 김태년 의원이 맡았으며, 김승원·권칠승·한준호·고영인·양기대 의원이 상임선대위원장단에 포함됐다. 공동선대위원장에는 이학영, 윤후덕, 박정, 소병훈, 송옥주, 이광재, 이언주 의원이 참여했다.



총괄선거대책본부는 김영진 의원이 총괄수석을 맡고, 이재정, 백혜련 의원이 본부장을 맡아 선거 전반을 지휘한다. 종합상황본부는 민병덕, 이수진 의원이 맡고, 염태영, 이상식 등이 부본부장으로 참여해 현장 대응을 담당한다.



상임고문단에는 김진표, 문희상 전 국회의장과 김상희 전 국회부의장, 원혜영·설훈 전 의원 등이 포함돼 선대위의 중량감을 더했다.



후보 직속 기구로는 비서실, 공보단·대변인실, 정무실이 구성됐다. 비서실장은 전용기 의원, 공보단은 박상혁 의원이 수석대변인을 맡고 김성회·박지혜·부승찬 의원이 대변인으로 참여한다. 정무실은 김용민 의원이 이끈다.



또한 TV토론단(이소영 의원), 특보단(박정·김현 의원), 공명선거 실천단(김현 의원)과 법률지원단(김기표·이건태 의원) 등 기능별 조직도 강화됐다.



분야별로는 총무(최민희), 전략(김영환), 직능(서영석), 정책(권칠승), 홍보(송옥주) 본부가 구성됐고, 조직·유세·온라인·청년·여성·기후환경·소상공인 등 세부 조직도 대규모로 편성됐다.



특히 이번 선대위는 선거 조직과 정책 실행 조직을 분리해 운영한다. 기본 선대위가 조직·유세·홍보 등 선거 전반을 맡는 한편, 반도체 산업 육성, 경기북부 균형발전, 교통 혁신 등 핵심 공약은 후보 직속위원회로 별도 구성해 전문성과 실행력을 높이겠다는 전략이다.



더불어민주당 경기도당은 “추미애 후보의 정치적 경험과 추진력, 국회의원들의 지역 기반과 정책 역량이 결합된 선대위”라며 “경기도 전역을 촘촘히 연결하는 선거운동이 가능할 것”이라고 밝혔다. 이어 “도지사 선거 승리를 넘어 31개 시·군 모두의 승리로 이어가겠다”고 강조했다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 추미애 경기도지사 후보를 중심으로 경기도 전역을 아우르는 ‘메머드급 원팀 선거대책위원회’를 출범시키며 광역·기초선거 동시 승리 전략에 나섰다.더불어민주당 경기도당은 29일 경기도 지역 국회의원 전원이 참여하는 ‘추추선대위’를 공식 발표했다.이번 선대위는 도지사 선거 승리를 넘어 도내 31개 시·군 지방선거까지 견인하겠다는 목표로 구성된 총력 대응 체제다.‘추추선대위’는 ‘추진력은 추미애’라는 의미를 담고 있으며, 중앙선거대책위원회 산하에 상임·공동선대위원회와 총괄선거대책본부를 두고 종합상황, 전략, 정책, 조직, 홍보, 유세, 직능, 온라인 소통 등 전 분야를 아우르는 구조로 설계됐다.상임선거대책위원회 총괄위원장은 조정식, 김태년 의원이 맡았으며, 김승원·권칠승·한준호·고영인·양기대 의원이 상임선대위원장단에 포함됐다. 공동선대위원장에는 이학영, 윤후덕, 박정, 소병훈, 송옥주, 이광재, 이언주 의원이 참여했다.총괄선거대책본부는 김영진 의원이 총괄수석을 맡고, 이재정, 백혜련 의원이 본부장을 맡아 선거 전반을 지휘한다. 종합상황본부는 민병덕, 이수진 의원이 맡고, 염태영, 이상식 등이 부본부장으로 참여해 현장 대응을 담당한다.상임고문단에는 김진표, 문희상 전 국회의장과 김상희 전 국회부의장, 원혜영·설훈 전 의원 등이 포함돼 선대위의 중량감을 더했다.후보 직속 기구로는 비서실, 공보단·대변인실, 정무실이 구성됐다. 비서실장은 전용기 의원, 공보단은 박상혁 의원이 수석대변인을 맡고 김성회·박지혜·부승찬 의원이 대변인으로 참여한다. 정무실은 김용민 의원이 이끈다.또한 TV토론단(이소영 의원), 특보단(박정·김현 의원), 공명선거 실천단(김현 의원)과 법률지원단(김기표·이건태 의원) 등 기능별 조직도 강화됐다.분야별로는 총무(최민희), 전략(김영환), 직능(서영석), 정책(권칠승), 홍보(송옥주) 본부가 구성됐고, 조직·유세·온라인·청년·여성·기후환경·소상공인 등 세부 조직도 대규모로 편성됐다.특히 이번 선대위는 선거 조직과 정책 실행 조직을 분리해 운영한다. 기본 선대위가 조직·유세·홍보 등 선거 전반을 맡는 한편, 반도체 산업 육성, 경기북부 균형발전, 교통 혁신 등 핵심 공약은 후보 직속위원회로 별도 구성해 전문성과 실행력을 높이겠다는 전략이다.더불어민주당 경기도당은 “추미애 후보의 정치적 경험과 추진력, 국회의원들의 지역 기반과 정책 역량이 결합된 선대위”라며 “경기도 전역을 촘촘히 연결하는 선거운동이 가능할 것”이라고 밝혔다. 이어 “도지사 선거 승리를 넘어 31개 시·군 모두의 승리로 이어가겠다”고 강조했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지