“불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’

미국 10명 중 4명 “가족·친구와 절연”

“나를 존중해주지 않아서” 이유 1위

관계 어려워지면 대화보다 ‘거리 두기’

SNS 차단 36%, 단톡방서 삭제 30%

다신 연락 안 하지만 외로움은 느낀다

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

젊을수록 ‘절연’ 증가…갈등 시 언팔·차단·삭제



X세대 38%, 베이비붐 세대 20%로 젊을수록 노 콘택트 경험률이 높았다.

‘관계가 정신건강에 부정적인 영향을 미쳤기 때문’(29%), ‘

상대가 전반적으로 지나치게 부정적이었기 때문’(27%)이라는 응답도 주요 이유로 꼽혔다.

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“갈등 회피 갈수록 일반화… 더 큰 외로움으로”



지난 1년 사이 친구나 가족과 관계를 끊은 이들 가운데 다수인 59%는 현재까지도 상대와 연락을 재개하지 않고 있는 것으로 나타났다.

토커 리서치는 “

노 콘택트 증가와 함께 다양한 고립 행동이 늘고 있음을 보여준다”며 “

이 같은 자기 고립 경향은 미국인들의 고립감과 소외감을 심화시키는 데 상당한 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

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조사에서 절반에 가까운 47%는 평범한 일상 속에서도 외로움을 느낀다고 답했다.

을 선택하는 경향은 개인적인 인간관계에 국한되지 않았다. 많은 사람이

주변 사람과의 접촉을 피하기 위해 기술을 활용한다고 답했다.

아는 사람을 만나 5분간 대화하는 대신 길을 건너 피하겠다고 답한 사람은 40%로 더 많았다.

두 경우 모두 Z세대가 이런 상호작용 회피를 가장 선호하는 연령대로 나타났다고 토커 리서치는 전했다.

“생각 안전하게 드러낼 수 있어야 건강한 관계”



사회불안’과 ‘혼자 시간 보내는 것을 선호하기 때문’이라는 응답이 각각 30%를 차지했다. 26%는

주변 사람들과 어울리지 못한다고 느끼기 때문이라고 답했다.

31%는 지역 공동체 형성과 활동에 더 적극적으로 참여하고 싶다는 의지를 보였다.

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