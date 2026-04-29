“미인지 한인 자녀, 이제는 한국교회가 품을 때”

예장통합, 2차 콜로키움 개최

환대로 품고 국적·출생등록 도와야

박승렬 한국기독교교회협의회(NCCK) 총무가 29일 서울 종로구 총회창립100주년기념관에서 열린 미인지 한인 자녀 2차 콜로키움에서 발제하고 있다.

돌봄 사각지대에 놓인 미인지 한인 자녀들을 향한 한국교회의 책임이 논의됐다. 대한예수교장로회(예장) 통합 총회(총회장 정훈 목사)는 29일 서울 종로구 총회창립100주년기념관에서 ‘외면된 아이들: 미인지 한인자녀를 향한 한국교회의 신학적·실천적 책임’이라는 주제로 2차 콜로키움을 열었다.



이날 콜로키움에는 한국교회총연합(한교총·대표회장 김정석 목사), 한국기독교교회협의회(NCCK·총무 박승렬 목사), 한국세계선교협의회(KWMA·사무총장 강대흥 목사) 등 주요 연합기관 관계자들이 참석해 미인지 한인자녀 문제에 대한 한국교회의 공동 대응 필요성을 논의했다.



김철훈 한국교회총연합 사무총장은 미인지 한인자녀들을 ‘고아와 과부와 나그네’의 세 범주가 교차하는 현대적 약자로 정의하며, 이들을 향한 복음의 정신을 강조했다. 그는 “기독교 신앙의 핵심은 환대”라며 “한국교회는 미인지 한인 자녀를 가족과 형제자매로 받아들이고, 침묵과 무관심을 회개해야 한다”고 말했다. 이어 “교단 차원의 관심과 정책 수립이 필요하다”고 덧붙였다.



박승렬 한국기독교교회협의회(NCCK) 총무는 미인지 한인자녀의 권리 보장을 촉구했다. 박 총무는 “이 문제를 법적 제도적 문제로 받아들여야 한다”며 “권리 보장을 위해 국적 취득과 출생·가족관계 등록을 지원하는 법률이 마련돼야 한다”고 말했다. 이어 “모든 아동을 동등한 생명으로 받아들이는 신학적 성찰과 인식 개선이 함께 가야한다”고 말했다.



이날 사회를 맡은 류성환 도농사회처 총무는 “이번 논의가 예장통합에서 시작됐지만, 교계가 함께 목소리를 모아 보호받지 못하는 아이들이 없도록 해야 한다”고 말했다.



김연우 기자 yeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 돌봄 사각지대에 놓인 미인지 한인 자녀들을 향한 한국교회의 책임이 논의됐다. 대한예수교장로회(예장) 통합 총회(총회장 정훈 목사)는 29일 서울 종로구 총회창립100주년기념관에서 ‘외면된 아이들: 미인지 한인자녀를 향한 한국교회의 신학적·실천적 책임’이라는 주제로 2차 콜로키움을 열었다.이날 콜로키움에는 한국교회총연합(한교총·대표회장 김정석 목사), 한국기독교교회협의회(NCCK·총무 박승렬 목사), 한국세계선교협의회(KWMA·사무총장 강대흥 목사) 등 주요 연합기관 관계자들이 참석해 미인지 한인자녀 문제에 대한 한국교회의 공동 대응 필요성을 논의했다.김철훈 한국교회총연합 사무총장은 미인지 한인자녀들을 ‘고아와 과부와 나그네’의 세 범주가 교차하는 현대적 약자로 정의하며, 이들을 향한 복음의 정신을 강조했다. 그는 “기독교 신앙의 핵심은 환대”라며 “한국교회는 미인지 한인 자녀를 가족과 형제자매로 받아들이고, 침묵과 무관심을 회개해야 한다”고 말했다. 이어 “교단 차원의 관심과 정책 수립이 필요하다”고 덧붙였다.박승렬 한국기독교교회협의회(NCCK) 총무는 미인지 한인자녀의 권리 보장을 촉구했다. 박 총무는 “이 문제를 법적 제도적 문제로 받아들여야 한다”며 “권리 보장을 위해 국적 취득과 출생·가족관계 등록을 지원하는 법률이 마련돼야 한다”고 말했다. 이어 “모든 아동을 동등한 생명으로 받아들이는 신학적 성찰과 인식 개선이 함께 가야한다”고 말했다.이날 사회를 맡은 류성환 도농사회처 총무는 “이번 논의가 예장통합에서 시작됐지만, 교계가 함께 목소리를 모아 보호받지 못하는 아이들이 없도록 해야 한다”고 말했다.김연우 기자 yeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지