“광고의 핵심은 ‘노출’보다 ‘참여’” 버즈빌, 인터랙션 AI 에이전트 공개
“요즘 당신의 피부 고민은 무엇인가요?” 주근깨·노화·모공·미백. 주근깨를 선택하자 ‘발랐을 때 미끌거리지 않고 산뜻하다’는 구체적인 리뷰가 먼저 뜬다. 리뷰를 읽다 보면 자연스럽게 제품 상세 페이지 버튼을 클릭하게 된다. 다른 이용자에겐 “아무 유산균이나 먹어도 여성 건강엔 다 똑같이 좋다”는 내용의 O/X 퀴즈가 나타난다. 버즈빌의 인공지능(AI) 에이전트가 설계한 인터랙션 광고의 모습이다.
버즈빌은 29일 서울 강남구 오크우드 프리미어 코엑스 센터에서 기자간담회를 열고 자체 개발 AI 엔진 ‘다이내믹 트리오’를 공개했다. 광고 노출 이후 사용자 개인에게 최적화된 참여 경험을 실시간 설계하는 기술이다.
버즈빌은 AI가 소비자의 탐색과 선택을 대신하는 ‘제로클릭’ 시대에 광고의 경쟁 축이 변화하고 있다고 진단했다. 기존엔 ‘누구에게 보여줄 것인가’가 핵심이었다면 이젠 ‘어떻게 참여하게 만들 것인가’가 중요해졌다는 설명이다. 이관우 버즈빌 대표는 “대부분의 기업이 적합한 사용자를 찾는 발견 영역에 집중하고 있지만 광고의 진짜 전장은 노출 이후에 있다”며 “버즈빌은 유저가 참여하고 싶은 경험을 설계하는 상호작용 영역에 AI 기술을 집중해왔다”고 강조했다.
다이내믹 트리오 엔진은 세 가지 AI 모듈로 구성된다. 사용자별 반응이 높은 광고 소재를 자동 매칭·개선하는 ‘크리에이티브’, 몰입 순간과 이탈 징후를 실시간으로 포착해 참여 경험을 설계하는 ‘멀티미션’, 이탈 직전에 맞춤 혜택을 제공하면서 어뷰징을 차단하는 ‘리워드’다. 세 모듈은 타깃팅 AI와 결합해 광고 대상과 형태, 보상 방식을 수 초 내에 결정한다.
고재희 버즈빌 제품 총괄은 “유능한 판매원이 고객을 읽고 각자에게 통하는 방식으로 설득하듯 LLM을 두뇌로 한 AI 에이전트가 상품과 소비자의 취향, 맥락을 읽어 각자에게 맞는 메시지로 행동을 이끌어내는 것”이라고 설명했다. 예를 들어 브랜드를 처음 접한 이용자에게는 ‘숏츠’로 친밀도를 높이고, 성분을 중시하는 이용자에겐 O/X 퀴즈 형태로 정보를 전달하는 식이다.
성과도 확인되고 있다. 지난해 12월 출시한 CJ올리브영과의 협력광고 데이터에 따르면 평균 광고 참여율(CTR)은 26%, 평균 광고 수익률(ROAS)은 300%를 웃돌았다. 인터랙션 광고를 경험한 이용자의 구매 기여도는 미참여 이용자 대비 420%p, 배너 단독 참여 이용자 대비 359%p 높았다. 캠페인 종료 후에도 구매 효과가 12일간 지속하는 것으로 나타났다.
이관우 대표는 “광고주의 성과를 높이고, 매체사의 앱 수익화와 활성화를 돕는 동시에 이용자에겐 재미와 혜택을 제공해 참여를 이끄는 광고 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.
글·사진=신주은 기자 june@kmib.co.kr
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