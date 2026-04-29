‘제주 사망교사’ 담당 수사관, 논란 끝에 김광수 캠프 보직 사퇴
김광수 제주도교육감 예비후보가 캠프에 영입했던 전 제주동부경찰서 형사과장이 임명 논란 끝에 29일 사퇴했다.
논란이 일었던 최재호 클린선거기획단장은 지난해 5월 민원과 업무 스트레스 등에 시달리다 숨진 고 현승준 교사 사건을 담당했던 수사관이다. 유족은 당시 경찰 수사가 부실했다고 주장해 왔다.
최 단장은 이날 오후 입장문을 통해 “저의 참여가 다른 분들에게 불편함을 드렸다는 점에서 더 이상 캠프에 부담을 드릴 수 없어 단장직에서 물러난다”고 밝혔다. 이어 “이 결정이 수사에 대한 잘못을 인정하는 의미는 아니며 당시 수사는 공식 절차에 따라 진행했다”고 덧붙였다.
이번 영입이 논란이 된 것은 고 현승준 교사 사망 사건과 관련해 유가족이 경찰과 제주도교육청의 조사 결과를 모두 신뢰하지 못하고 문제를 제기해 왔기 때문이다. 지난 23일 임명 소식이 전해진 후 도민사회에서는 자칫 김 예비후보의 교육감 재직 시기 벌어진 사건의 수사 결과에 대해 공정성 의혹이 불거질 수 있다는 우려가 나왔다.
고의숙 제주도교육감 예비후보는 이날 오전 성명을 내고 “수사 책임자의 캠프 합류는 제주 교육 가족의 아픔을 외면한 처사이자 유가족에게 상처를 주는 행위”라고 강하게 비판했다.
그는 “사건 종결 직후 현직 교육감의 캠프 핵심 보직으로 직행한 것이 도민 상식에 부합하는가”라고 반문하며 “이러한 행보는 수사 결과의 객관성마저 불필요한 오해를 사게 한다”고 지적했다.
유가족도 크게 반발했다. 유가족은 29일 오전 국민일보와 서면 인터뷰에서 “김광수 전 교육감은 사건을 부실하게 마무리했고, 경찰은 심리 부검까지 진행했음에도 학생 가족을 무혐의로 처분했다”며 “두 기관의 조사 결과를 전혀 납득할 수 없는 상황에서 수사 책임자를 재선 캠프에 중용한 것을 누가 이해할 수 있겠느냐”고 목소리를 높였다.
그러면서 “당시 수사관은 고인 통화 목록에 있던 47건의 통화 기록 중 5건만 민원 전화로 판단하는 등 유가족 입장에서는 충분히 조사가 이뤄졌다고 생각하지 않는다”고 부연했다.
고 현승준 교사는 지난해 5월 22일 새벽 자신이 근무하던 중학교 창고에서 숨진 채 발견됐다.
유서에는 ‘학생 가족과의 갈등으로 힘들었다’는 내용 등이 있었다. 사학연금재단은 올해 1월 그의 사망을 산업재해로 인정했다.
사망 이후 제주도교육청은 유가족 요청에 따라 진상조사반을 꾸렸다. 그러나 교감이 병가 요청을 반려하고 허위 경위서를 작성해 국회에 제출한 사실이 드러나면서 조사 신뢰성에 의문이 제기됐다.
국회 국정감사에서도 “도교육청의 조사 결과는 신뢰할 수 없다”는 지적이 이어졌고, 교원단체들은 교육부에 특별 감사와 공동 조사단 구성을 촉구했다.
유가족과 교사·학부모 단체는 올해 1월 감사원에 공익감사도 청구했다. 지난 2월에는 학교 교장과 교감을 직무유기, 허위공문서 작성 등의 혐의로 경찰에 고소했다.
유가족은 지난 24일에도 기자회견을 열어 독립적 진상조사위원회 구성과 재조사를 요구하는 등 사건을 둘러싼 논란은 여전히 진행 중이다.
김광수 예비후보 측은 최 전 단장 사퇴 직후 입장문을 내고 “클린선거기획단은 이번 선거를 공정하고 책임 있는 선거로 치르기 위해 자발적인 참여로 출발한 기구”라며 “단장의 사퇴 의사를 존중한다”고 밝혔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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